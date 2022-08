Waldtage «Das Kräutersalz-Machen war so toll!»: Aargauer Schulklassen entdecken den Wald Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums von Wald-Aargau finden diese Woche die Aargauer Waldtage statt. In den ersten Tagen erkunden zahlreiche Schulklassen den Wald – die AZ hat eine davon begleitet.

Auf dem Weg: Schulklassen erkunden den Aargauer Wald. Andrea Marti

Die Vorfreude auf den Nachmittag im Wald ist gross bei den Fünftklässlerinnen und Fünfklässlern aus Oberentfelden, die am Dienstag auf dem Festgelände der Aargauer Waldtage auf René Aeschbach warten, der sie durch den Wald führen wird.

Auf dem Programm stehen drei der insgesamt 30 Posten, die den Schulklassen im Wald zur Verfügung stehen. Es gibt vieles zu sehen, auszuprobieren, zu entdecken. So können die Kinder am Stand der Sägereiwerke Schweiz einen hölzernen Pfeilbogen schnitzen und am Stand über Rettungshunde lernen, wie diese arbeiten.

Für die fünfte Klasse aus Oberentfelden aber steht auf dem Programm: Kräutersalz machen am Stand der Naturheilkundlerin Sarah Zehnder, bestaunen, wie ein Pferd Holz aus dem Wald holt, und schliesslich am Stand des Bienenzüchtervereins Bienen beobachten.

Die Brennnesseln begeistern die Kinder

Gleich die erste Station ist jene, die bei den Kindern am meisten Begeisterung auslöst. Erstaunt lernen sie, dass sie Brennnesseln anfassen und sogar essen können, wenn sie es nur richtig machen – und drängen sich begeistert um den Tisch mit den getrockneten Kräutern, die sie für ihr eigenes Kräutersalz brauchen dürfen.

Ebenfalls mit offenen Mündern bestaunen die Fünftklässler am nächsten Posten Rubin, den pechschwarzen Kaltblüter des Vereins Freunde Schwerer Zugpferde. Rubin zieht, angeleitet von Besitzer Christian Weissenbar, Holzstamm für Holzstamm aus dem Wald – eine Praxis, die für Waldabschnitte nützlich ist, in denen Maschinen zu viel beschädigen würden. Das erklärt Waldexperte Hans Peter Dössegger am Rande des Waldpfades, während die Kinder begeistert damit beschäftigt sind, den riesigen Rubin zu streicheln.

7 Bilder 7 Bilder 3500 Kinder in fünf Tagen: Diese Woche machen Schulklassen den Aargauer Wald unsicher. Andrea Marti

«Hamsterkäufe beim Holz wie damals beim WC-Papier»

Dössegger geht davon aus, dass immer öfter Forstbetriebe mit Hilfe von Pferden gefällte Bäume aus dem Wald holen werden. «Das macht vor allem Sinn, wenn das Holz danach verkauft werden kann, entweder als Brennholz oder als Häcksel. Und das ist momentan attraktiv», sagt Dössegger.

Attraktiv deshalb, weil viele Menschen aufgrund der drohenden Mangellagen Brennholz kaufen. «Wir haben beim Brennholz momentan fast Hamsterkäufe wie damals beim Toilettenpapier», erzählt Waldexperte Hans Peter Dössegger. Die Forstbetriebe freue das: «Mit dem jetzigen Holzpreis ist es wieder möglich, die Kosten der eigenen Arbeit zu decken», so Dössegger.

Für die Kinder der Oberentfelder fünften Klasse geht es derweil weiter zum letzten der drei Posten. Es ist die Station des Bienenzüchtervereins Suhrental, wo die Kids lernen können, wie Honig entsteht und wo Bienen leben. Begeistert beobachten die Kinder die fleissigen Bienen in ihren Waben und stellen nach dem Vortrag von Imker Ernst Baumann viele Fragen.

3500 Schülerinnen und Schüler im Wald

Rund 180 weitere Schulklassen besuchen neben der fünften Klasse aus Oberentfelden in den nächsten Tagen die Aargauer Waldtage, 3500 Schülerinnen und Schüler sind es insgesamt.

Bei den dreissig Posten sind Stationen für alle Altersstufen dabei. Solche, die bereits bei den Kleinsten gut ankommen, wie der Posten mit dem Kräutersalz, aber auch solche, die erst Jugendliche wirklich spannend finden. Dazu gehört etwa ein Posten, bei dem Forstwart-Lernende von ihrer Lehre erzählen oder auch Posten, wo die Jugendlichen lernen, wie ein Wald bewirtschaftet wird.

Nachdem die Kinder der fünften Klasse aus Oberentfelden auch das Bienenhaus bestaunt haben, machen sie sich wieder auf den Heimweg. Auf die Frage, ob ihnen der Waldpfad gefallen habe, kommt ein euphorisches, wenn auch etwas erschöpftes «Jaaa!» von den Kindern. Einige der Fünftklässlerinnen und Fünftklässler würden am Wochenende am liebsten noch einmal an die Waldtage, um auch noch ein paar andere Posten zu erkunden.