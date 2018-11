Die Stimmung ist frostig in der Biberburg in Hirschthal. Dort haben sich am Abstimmungs-Sonntag die Initianten der Aargauer Waldinitiative versammelt. Und das Scheitern ihres Anliegens verfolgt. Eine Mehrheit der bereits ausgezählten Stimmen lehnt die Vorlage ab.

Urs Gsell, Präsident des Initiativkomitees, sieht das Problem. «Wir haben versucht, der Bevölkerung eine Lösung aufzuzeigen, doch offenbar ist das nicht richtig rübergekommen», sagt er im Interview bei Tele M1 (Video oben). Nicht ums Geld gehe es den Förstern, sondern um die Zukunft des Aargauer Waldes.

Und hier sieht Gsell das zweite Problem: «So kann es nicht weiter gehen.» Solle der Wald auch für nächste Generation erhalten bleiben, müsse sich etwas ändern. Und deshalb sagt er fest entschlossen: «Wir geben nicht auf.»

«Übers Ziel hinaus geschossen»

Auch Befürworterin und SVP-Grossrätin Vreni Friker hat das Problem der Wald-Initiative erkannt: «Es war ein Kampf wie David gegen Goliath.» Goliath trat in diesem Kampf laut Friker gleich mehrfach auf. Man habe gegen den Regierungsrat, gegen die Mehrheit des Grossen Rats, gegen die Industrie- und Handelskammer und den Gewerbeverband kämpfen müssen.

Jeanine Glarner, Co-Präsidentin des Nein-Komitees, unterstellt der Initiative, «übers Ziel hinaus geschossen» zu sein. «Ein Sündenfall» wäre es gewesen, einen bestimmten Frankenbetrag in einem Gesetz festzuschreiben.

Doch das Nein zeige auch, dass die Bevölkerung an der bewährten Waldpolitik festhalten wolle. Also, dass sich der Kanton um den Naturschutz kümmert und die Gemeinden um die Erholungsnutzung der Wälder besorgt sind.

«Die Waldpolitik hört mit dem heutigen Tag nicht auf», sagt aber auch Jeanine Glarner. Weitere Naturschutzmassnahmen würden folgen. So oder so. (smo)