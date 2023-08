Walddauerbeobachtung Diagnose per Helikopter: So werden Fichten, Buchen und Eichen aus Aargauer Wäldern untersucht – die Videoreportage Bereits seit 40 Jahren untersucht das Institut für Angewandte Pflanzenbiologie die Gesundheit der Schweizer Wälder. Alle vier Jahre werden die Gipfeltriebe von Fichten, Buchen und Eichen mit dem Helikopter geerntet, unter anderem auch im Aargau: Die AZ war bei der Aktion in Birmenstorf dabei und besuchte das Institut in Witterswil SO, wo die Äste verarbeitet und analysiert werden.

Hier werden Fichten, Buchen und Eichen untersucht: zu Besuch beim Institut für Angewandte Pflanzenbiologie. Video: Nicole Caola

Für uns Menschen ist der Wald extrem wichtig: Er bietet Erholungsraum und schützt vor Naturgefahren. Ausserdem prägt er unser Landschaftsbild, insbesondere im Aargau, wo ein Drittel der Kantonsfläche mit Wald bedeckt ist. Doch die Folgen des Klimawandels zeigen sich auch hier. Diverse Baumarten haben aufgrund der Trockenheit zu kämpfen. Die Sterblichkeit von Fichten und Buchen steigt.

Sabine Braun, 68, Leiterin und Mitgründerin des Instituts für Angewandte Pflanzenbiologie (IAP). Bild: Nicole Caola

«Mit diesem Thema beschäftigen wir uns bereits seit 40 Jahren», erklärt Sabine Braun, 68, Leiterin und Mitgründerin des Instituts für Angewandte Pflanzenbiologie (IAP). Sie empfängt uns in Witterswil SO und führt durch das Gebäude. «Seit Anfang August herrscht hier Hochbetrieb. Wir sind gerade mit der Verarbeitung von Ästen beschäftigt, die im Rahmen der interkantonalen Walddauerbeobachtung in den letzten Wochen geerntet wurden».

15 Waldbeobachtungsflächen im Aargau

Die ersten Beobachtungsflächen wurden 1984 in den Kantonen Aargau, Bern, Solothurn, Zug, Zürich und in beiden Basel eingerichtet. Später schlossen sich der Thurgau, Graubünden sowie die Zentralschweizer Kantone diesem Projekt an.

Simon Tresch, 34, Co-Leiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter am IAP. Bild: Nicole Caola

«Heute decken wir ungefähr 200 Standorte ab, die in der ganzen Schweiz verteilt sind. Darunter sind 15 im Aargau: in Olsberg, Möhlin, Herznach, Ittenthal, Habsburg, Birmenstorf, Zofingen, Muri, Mellikon und Schneisingen», erklärt uns Simon Tresch, 34, Co-Leiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter am IAP. «Das ist das grösste Monitoring von Waldflächen in der Schweiz, das wir hier betreiben. Analysiert werden vor allem das Wachstum und die Nährstoffversorgung der Fichten, Buchen und Eichen.»

Auf der Karte sieht man die 188 Waldbeobachtungsflächen mit über 14’000 Bäumen. iap.ch (2016)

Um die Äste einzusammeln, findet all vier Jahre eine Gipfeltriebernte per Helikopter statt. Die Flächen im Aargau wurden zwischen dem 27. Juli und dem 2. August angeflogen. Tresch war bei der Aktion in Birmenstorf dabei: «Wir werden jeweils von einer Crew von Swiss Helicopter begleitet», erzählt er. «Ein Flughelfer hängt sich ans Seil und schneidet die Äste aus dem Kronenbereich von sechs Bäumen, die markiert sind. Wir Mitarbeiter vom IAP sind Teil der Boden-Crew, die für das Packen der Proben zuständig ist».

Impressionen aus dem Helikopter-Einsatz in Birmenstorf am 28. Juli 2023.

Man versuche, so schnell und effizient wie möglich zu arbeiten: Pro Standort dauert die Ernte nur etwa 10 Minuten. Die 200 Flächen werden innerhalb von zwei Wochen besucht, insgesamt werden die Gipfeltriebe von 808 Buchen, 608 Fichten und 400 Eichen geerntet. «Das Verhältnis mit der Crew ist eng. Wir müssen uns an den Flugplan halten, damit alles richtig funktioniert», so Tresch.

Zurück ins Labor

Nach dem Flug geht es zurück ins Institut. Die eingesammelten Äste werden zuerst in einer Halle vorverarbeitet: Sie werden nach Standortnummer sortiert und Proben für die Nährstoffanalysen werden entnommen.

Tresch zeigt uns eine Fichtenprobe. «Wir messen die Trieblänge rückwirkend für die letzten vier Jahre, diese zeigen, wie viel der Baum gewachsen ist. Dann zählen wir, wie viele Zapfen er hat, und schauen, ob er einen sichtbaren Mangel hat.» Die gelben Spitzen dieser Probe deuten beispielsweise darauf hin, dass sie einen Mangel an Kalium hat. «Danach werden alle verarbeiteten Proben getrocknet und für die Nährstoffanalyse bereit gemacht. Parasiten und Trieblängen werden auch aufgenommen.»

In Witterswil werden die Gipfeltriebe verarbeitet. Bild: Nicole Caola

Schlussendlich diene diese Langzeitanalyse dazu, das Wachstum der Bäume aufzuzeigen und zu erfahren, welche Baumarten sich wie verhalten mit dem jetzigen Klimawandel. «Das ist auch für Waldbesitzer und Förster besonders relevant», fügt Braun hinzu.

Die Analyse der letzten 40 Jahren zeigt, dass der Klimawandel unseren Wald verändert. Die Nährstoffversorgung nimmt kontinuierlich ab. Die Bodenversauerung nimmt wegen der hohen Stickstoffbelastung in den Wäldern zu und die Mortalität von Buchen und Fichten steigt. «Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung sind bis Ende Jahr zu erwarten», sagt Braun.