Wahlplakate sind nicht besonders beliebt. Vor allem nicht, wenn sie so gehäuft anzutreffen sind, wie das jetzt der Fall ist. Die Leute beklagen die temporäre Verschandelung der Landschaft, die wilden Sitten der Plakatierer. Den Vandalismus der Überforderten.

Kaum jemand aber erkennt die einzigartige kulturelle Leistung, welche die Parteien plakatierend erbringen; sie tun dies absichtslos und ohne Absprache – sie wollen ja nur ihre Plakate aufhängen.

Aber genau dadurch verändern sie die Strassenrandräume im ganzen Kanton und schaffen unbewusst eine Installation auf Zeit, die viel Raum für Interpretationen lässt.

Machen wir uns nichts vor: Die Beschäftigung mit Plakaten und Installationen ist mitunter recht anspruchsvoll. Aber wer sich darauf einlässt, gewinnt wertvolle Erkenntnisse. Zudem ist der Unterhaltungswert bisweilen doch recht hoch.

CVP fordert: Plakatieren frühestens ab 7 Uhr

Die Entstehung dieser Installationen, die aus unfassbar vielen, über den ganzen Kanton verteilten Elementen besteht, ist einzigartig, nicht planbar und beginnt guerillamässig mitten in der Nacht, exakt acht Wochen vor den Wahlen.

Plakatierende bewegen sich oftmals im Graubereich des Legalen; für manche ist es eines der letzten Abenteuer in unserem geordneten aargauischen Alltag.

Sie beginnen früher, als es erlaubt ist, sie halten die Abstände nicht ein, gehen näher an die Strasse, als es im Merkblatt steht; ab und zu wird auch mal ein Plakat der andern weggeschoben, überklebt, umgeworfen.

Etwas Provokation darf schon sein, das gehört dazu. Wer erwischt wird, gibt den anderen die Schuld. Plakatieren ist auch harte körperliche Arbeit und schafft eine nachhaltige Beziehung zu Kandelabern und Kabelbindern.

Doch nun will ausgerechnet die CVP das Treiben der unverzichtbaren Plakatierer drastisch einschränken. In einer Motion verlangt die Partei, die vorgemacht hat, wie man wirkungsvoll plakatiert, dass am Stichtag nicht mehr ab Mitternacht, sondern erst ab 7 Uhr morgens mit dem Plakatieren begonnen werden darf.Zudem sollen die Plakate nur noch sechs statt wie bisher acht Wochen lang hängen dürfen. Es ist davon auszugehen, dass die anderen Parteien wenig von diesen Einschränkungen halten.