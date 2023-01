Wahlkampf Freisinnige Welle: FDP nominiert zehn Männer und sechs Frauen – und will die SP als zweitstärkste Partei ablösen Vor vier Jahren hat die FDP einen Sitz im Nationalrat und 1,5 Prozentpunkte an Wähleranteil verloren. Mit dem Fokus auf liberale Positionen will die Partei im Herbst zum Erfolg zurückkehren. Ziel ist es, mit Thierry Burkart den Sitz im Ständerat zu verteidigen und die SP als zweitstärkste Partei zu überholen.

Wahlkampfshirts und eine La-Ola-Welle: So präsentieren sich die 16 Kandidierenden auf der FDP-Hauptliste für den Nationalrat. Alex Spichale

Auf nationaler Ebene hat die FDP einen Wähleranteil von 15,1 Prozent, damit liegen die Freisinnigen auf Platz drei. Den zweiten Rang in der Wählergunst holte sich 2019 die SP, die 16,8 Prozent erreichte. Im Aargau ist die Rangfolge gleich, der Abstand aber grösser: Die SP erzielte bei den Nationalratswahlen 2019 einen Wähleranteil von 16,7 Prozent, die FDP kam auf 13,6 Prozent und verlor einen Sitz.

FDP-Schweiz-Präsident Thierry Burkart hatte seine Partei am Samstag an der Delegiertenversammlung eingeschworen. Die liberalen Errungenschaften würden «tagtäglich angegriffen», sagte er, besonders von der SP: Diese wolle letztlich den Sozialismus. Ziel müsse es sein, die SP zurückzudrängen und als zweitstärkste Partei zu überholen.

FDP stellt 96 Kandidierende auf insgesamt sechs Listen

Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth sagte am Nominationsparteitag in Buchs, die FDP habe ihre Reihen geschlossen, die Positionen seien geschärft. Das Ziel, die SP zu überholen, sei ein Auftrag an die Kantonalparteien, die Wahlen zu gewinnen. Die Partei stellt 96 Kandidierende auf einer Hauptliste und fünf Unterlisten.

Freiermuth versprach, die FDP werde das liberale Feuer in den hintersten Winkel des Kantons tragen. Nun heisse es arbeiten, anpacken und Wahlkampf machen. Dies werde als Team FDP gelingen, sagte Freiermuth, die 189 Freisinnige im Gebäude des Energieversorger Eniwa begrüsste.

Andrea Caroni, Vizepräsident der FDP Schweiz, und Sabina Freiermuth, Präsidentin der FDP Aargau und Grossrätin, am Nominationsparteitag. Alex Spichale

So viele Stimmberechtigte habe es bei ihm nur an der Landsgemeinde, sagte Andrea Caroni, Ständerat aus Appenzell Ausserrhoden. Der FDP-Vizepräsident lobte Thierry Burkart als Politiker mit Ausdauer, Mut und Kraft - er sei aber auch ein Teamplayer. Caroni sagte einen Sieg im Herbst voraus, weil die FDP die besten Antworten auf die aktuellen Fragen habe.

Matthias Jauslin und Maja Riniker führen die Liste an

Auf der FDP-Hauptliste stehen zehn Männer und sechs Frauen, angeführt wird sie von Matthias Jauslin und Maja Riniker (beide bisher). Danach folgen mit Jeanine Glarner und Adrian Schoop zwei Grossratsmitglieder, die zugleich Gemeindeammann sind. Die nächsten Plätze belegen mit Präsidentin Sabina Freiermuth, Titus Meier, Yannick Berner, Claudia Hauser, Bruno Tüscher und Adrian Meier sechs weitere Grossräte.

Auf den letzten sechs Plätzen finden sich mit Tobias Hottiger und Beat Käser nur zwei Mitglieder des Kantonsparlaments - dafür mit Beat Bechtold, Direktor der Handelskammer, ein bekannter Name aus der Wirtschaft. Weiter treten Martin Arnold, Sheena Heinz und Anna Staub (Jungfreisinnige) an.

Wahlkampfshirts, eine Welle auf der Bühne und viel Applaus

Regierungsrat Stephan Attiger, der die Nomination moderierte, freute sich über den Aufmarsch und sprach von einem Start nach Mass. Mit persönlichen Wahlkampfshirts ausgestattet, zeigten die Kandidierenden auf der Bühne eine La-Ola-Welle - zuvor waren sie einstimmig und mit Applaus nominiert worden.

Nach der Nomination erhielten alle FDP-Kandidierenden ein Wahlkampfshirt und zeigten auf der Bühne die La-Ola-Welle. Fabian Hägler

Thierry Burkart hatte 2019 als FDP-Spitzenkandidat für den Nationalrat 50’507 Stimmen geholt. Diese müssen am 22. Oktober ersetzt werden, weil Burkart nicht mehr auf der Liste steht. Wahlkampfleiter Peter Werder sagte, seine Partei habe viel Potenzial, entscheiden werde die Mobilisierung.

Thierry Burkart: «Es macht einfach Spass, Politik zu machen»

Stephan Attiger sagte, Thierry Burkart müsse man eigentlich nicht vorstellen. Der Regierungsrat lobte den Ständerat als profiliert, volksnah, und Mann mit «einem politischen Gespür wie kein Zweiter». Burkart sei der Parteipräsident, der den besten Job mache, er habe die FDP positioniert und vorwärts gebracht, betonte Attiger.

Ständerat Burkart sagte: «Es macht einfach Spass, Politik zu machen, wenn man von den Aargauer Freisinnigen so unterstützt wird.» Insbesondere die Nationalräte Matthias Jauslin und Maja Riniker machen laut ihm einen hervorragenden Job. Mit langen Standing Ovations wurde Burkart nominiert, er bedankte sich für die Nomination, die er als Ehre ansieht.

Dies verleihe ihm Schub für den Ständeratswahlkampf, der nun anstehe, sagte der 47-Jährige. Burkart rief auch die Nationalratskandidierenden auf, einen Wahlkampf mit Freude und Engagement zu betreiben, und für das liberale Schweizer Modell zu kämpfen.