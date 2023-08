Wahlkampf-Ausgaben Von Suter mit 210 000 Franken bis Studer bis 30 000 Franken: Die Ständerats-Kandidierenden legen ihre Budgets offen Die AZ hat alle sieben Aargauer Ständeratskandidaten und -kandidatinnen nach ihrem Wahlkampf-Budget gefragt. Nun machen sie transparent, woher ihr Geld kommt, wofür sie es ausgeben und vor allem: Wie viel sie total zur Verfügung haben. Die Unterschiede sind enorm.

Die neue Transparenz-Regelung ist bei den Ständeratswahlen weniger streng als bei den Nationalratswahlen. Während die Kandidierenden für die Grosse Kammer ab 50 000 Franken ihr Wahlkampf-Budget angeben müssen, verlangt die Eidgenössische Finanzkontrolle bei den Anwärterinnen und Anwärtern aufs Stöckli erst nach der Wahl volle Finanztransparenz, und zwar nur von jenen, die auch gewählt wurden. Die sieben Aargauer Ständeratskandidierenden legen aber auf Anfrage der AZ freiwillig bereits jetzt ihr Budget offen.Die Angaben beruhen auf Selbstdeklaration.

Henry Muchenberger

Budgetiert sind Spenden in der Höhe von 150000 Franken. Nach eigenen Angaben haben bereits über 1000 Personen gespendet, darunter viele Kleinspenden (meist zwischen 20 und 200 Franken). Dazu kommen 40000 Franken von der Partei, weitere 21 000 Franken steuert die Kandidatin bei. Eingesetzt wird das Geld für die Kampagne «Unterwegs im Aargau», Plakate, Flyer sowie Online-Aktivitäten.

Bild: Michael Buholzer

Wie bei den anderen Kandidierenden kann das Budget variieren. Es richte sich nach den ­Einnahmen, so Thierry Burkart. Bisher handle es sich ausschliesslich um Spenden. Der Hauptteil des Budgets wird für Werbung wie zum Beispiel Plakate und Inserate eingesetzt. Im Gegensatz zur Konkurrenz kandidiert Burkart als bisheriger Ständerat nicht auch noch für den Nationalrat.

Bild: Alex Spichale

Das definitive Budget könne sie erst am Ende des Wahlkampfs sagen, so Marianne Binder. Sie rechnet mit 120 000 bis 150 000 Franken. Für die Alimentierung des Ständeratswahlkampfes sei nicht die Partei, sondern sie selber verantwortlich. Sie leiste ihren persönlichen Beitrag und sei allen dankbar, die sie unterstützten. Binder setzt den Fokus auf ihre Website, Strassenwahlkampf und Anlässe.

Bild: Valentin Hehli

Die Basiswerbung für das voraussichtlich geplante Budget gewährleistet gemäss Benjamin Giezendanner die Partei. Das restliche Budget werde durch Spenden und durch eigene Beiträge finanziert. Ein grosser Teil des Geldes soll in Plakate (APG) und Inserate fliessen. Zusätzlich werde er Plakate bei Freunden platzieren können, so der SVP-Kandidat. «Womit die Kosten hoffentlich nicht explodieren.»

Bild: Henry Muchenberger

Die Grüne rechnet mit 50000 bis 60000 Franken Wahlkampf-Kosten. Die Zusammensetzung des Budgets weist sie so aus: 20000 Franken zahlen die Grünen Schweiz, 15 000 die Grünen Aargau, 15000 bis 25000 Franken sind Spenden, mindestens 10000 Franken steuert Kälin selber bei, je nach Spendenaufkommen. Das Geld wird eingesetzt für Hängekartons im ÖV, Plakate und Helfer.

Barbara Portmann, GLP, Lenzburg Bild: Zvg

Das Wahlkampf-Budget der Kandidatin der Grünliberalen setzt sich nach Selbstdeklaration folgendermassen zusammen: 20000 Franken Partei, 15000 Franken Spenden, 5000 Franken Eigenmittel. Hauptsächlich werden die 40000 Franken Mittel für Personal, Plakate und diverse Aktionen eingesetzt. Es sei eine gemeinsame Kampagne für Ständerats- und Nationalratswahlen, so die GLP.

Bild: Alexander Wagner

Grundsätzlich werde alles aus der Parteikasse finanziert und somit, was sie an Spenden erhalte, so die EVP-Politikerin. Die 30000 Franken seien für ein zusätzliches persönliches Budget vorgesehen. Die Mittel der Partei und von ihr selber werden sowohl für Ständerats- als auch für den Nationalratswahlkampf eingesetzt. Mit dem eigenen Budget finanziert Studer Inserate, Videos, Give-aways.

Zweiklassengesellschaft: Die vier Favoriten für die beiden Ständeratssitze verfügen alle über ein sechsstelliges Budget: Gabriela Suter (SP) 210000 Fr., Thierry Burkart (FDP, bisher) 180 000 Fr., Marianne Binder (Mitte) 120 000 bis 150 000 Fr. und Benjamin Giezendanner 100 000 Franken. Die Wahlkampf-Kasse der Aussenseiterinnen ist wesentlich kleiner: Irène Kälin 50 000 bis 60 000 Fr., Barbara Portmann (GLP) 40 000 Fr., Lilian Studer (EVP) 30000 Franken.

SP-Kasse doppelt so gross wie bei SVP: Vor vier Jahren gab SP-Nationalrat Cédric Wermuth rekordverdächtige 300 000 Franken aus für seinen Ständeratswahlkampf. Dass die SP-Kandidatur mit Suter auch diesmal das deutlich grösste Budget hat, ist kein Zufall: Will die Sozialdemokratie im bürgerlich dominierten Aargau einen Ständeratssitz (zurück-)erobern, muss sie überdurchschnittlich viel Aufwand betreiben. Nur etwa die Hälfte von Suters Budget hat ihr Hauptkonkurrent Giezendanner zur Verfügung. Dafür profitiert er davon, bei SVP-freundlichen Bauern gratis Plakate aufstellen zu können.

Nebeneffekt für Nationalrat: Ausser Burkart kandidieren alle parallel auch noch für den Nationalrat. Der Ständeratswahlkampf hat bestenfalls einen Abstrahleffekt. Für die Katz ist das Geld bei einer Nicht-Wahl also nicht unbedingt. Wirds nichts mit dem Ständerat, soll der Werbeaufwand wenigstens indirekt zum Sitz im Nationalrat verhelfen.