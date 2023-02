Brugg 4.5-Zimmerwohnung unter Schätzpreis versteigert: Zwei Frauen liefern sich hartnäckiges Bieterinnen-Duell – vergebens

Am 9. Februar erhielt die Wohnung an der Sommerhaldenstrasse 17A in Brugg einen neuen Eigentümer. Über zehn Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten waren am Bezirksgericht Brugg zur Versteigerung eingetroffen. Ein hartnäckiges Duell prägte die Versteigerung.