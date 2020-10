Wahlergebnisse im Aargau: die Übersicht zu allen Bezirken

Bezirk Aarau

Bezirk Baden

Bezirk Brugg

Die grösste Verliererin im Bezirk Brugg ist die FDP. Im Vergleich zu 2016 sinkt ihr Wähleranteil um 1.74 auf 17,83 Prozent. Einen Verlust fährt auch die SP mit einem Rückgang von 1,48 Prozent ein. Sie ist knapp vor der FDP die zweitstärkte Partei im Bezirk und kommt noch auf einen Wähleranteil von 17,87.

Die SVP steht mit 28,84 Prozent der Stimmen nach wie vor an der Spitze, verliert gegenüber 2016 aber ebenfalls 0,6 Prozent. Zulegen können die CVP (+1,34, neu 9,36 Prozent), die Grünen (+2,05 Prozent, neu 11.3 Prozent) und die Grünliberalen (2,15 Prozent, neu 6,8 Prozent)

Bezirk Lenzburg

Die SVP bleibt im Bezirk Lenzburg die wählerstärkste Partei mit einem Anteil von 33,99 Prozent. Gegenüber 2016 verzeichnet sie einen leichten Verlust von 0,26 Prozent. Neu zweitstärkste Partei ist die FDP mit 16,31 Prozent. Damit überholt die FDP die bisherige Zweitplatzierte SP. Sie hat einen massiven Verlust von 4,35 Prozent Wähleranteil zu beklagen und kommt nur noch auf 15,47 Prozent der Stimmen.

Mehr als die FDP (+0.14 Prozent) konnten die CVP (+2,87 Prozent, neu 8,83 Prozent Wähleranteil) und die Grünen (+3,4 Prozent, neu 9,38 Prozent Wähleranteil) zulegen. Die Grünliberalen erreichten sogar ein Plus von 3,89 Prozent gegenüber den Wahlen 2016 und kommen neu auf einen Wähleranteil von 10,36 Prozent.

Bezirk Kulm

Die SVP holt 39,52 Prozent der Stimmen. Das sind 2,85 Prozent weniger als noch bei den letzten Wahlen. Dennoch bleibt die SVP damit deutlich stärkste Partei im Bezirk Kulm. Danach folgt die FDP mit 17,84 Prozent (+0,93 Prozent im Vergleich zu 2016). Drittstärkste Partei bleibt trotz einem Verlust von 0,62 Prozent die SP mit 11,84 Prozent.

Die Grünen und Jungen Grünen erreichen 1,46 Prozent mehr als vor vier Jahren (9.84 Prozent). Ebenso die Grünliberalen: Sie legen sogar 1,91 Prozent zu und liegen damit bei 3,54 Prozent. Auch die CVP erreicht ein leichtes Plus (+0,61) und erhält 2,51 Prozent der Stimmen.

Am stärksten zulegen kann jedoch die EDU mit +2,17. Sie landet so mit 7,52 Prozent der Stimmen vor der EVP (7,16), die ein Minus von 0.06 hinnehmen muss.