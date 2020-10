Wahlergebnisse Bezirk Zofingen: Die Zofinger lieben Dynastien

Zofingen ist der Bezirk der Politikerdynastien: Mit Abstand am besten wieder in den Grossen Rat gewählt wurde Christian Glur (SVP, Murgenthal), der Sohn von alt Nationalrat Walter Glur. Neben der Marke «Glur» zieht auch die Marke «Giezendanner»: Mit 5981 Stimmen schaffte der zweite Sohn von alt Nationalrat Ueli Giezendanner den Sprung ins Kantonsparlament (siehe Zweitstoff). Und auch der Brand «Hottiger» scheint von grossem Wert zu sein. Von so grossem, dass es innerhalb der Freisinnigen eine faustdicke Überraschung gab. Zum Nachfolger des nach 39 Jahren nicht mehr antretenden Herbert H. Scholl (Zofingen) wurde nämlich nicht der top gesetzte Martin Bhend (Oftringen), der Chef der Stiftung Orte zum Leben (Lenzburg und Oberentfelden), gewählt, sondern der Arzt Tobias Hottiger (36). Er ist der Sohn von Zofingens Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger (67), der als Parteiloser auf der CVP-Liste die Wiederwahl schaffte.

«Früh mitbekommen, was politische Verantwortung heisst»

Vater und Sohn Hottiger haben schon Erfahrung damit, im gleichen Saal zu politisieren. Tobias Hottiger ist in Zofingen Einwohnerrat. Der Freisinnige sagte während des Wahlkampfs in einem Interview: «Meine Eltern haben mir Werte wie Zielstrebigkeit, Authentizität und Offenheit vermittelt. An diese versuche ich mich auch in der Politik zu halten. Von meinem Vater Hans-Ruedi Hottiger habe ich schon früh mitbekommen, was es bedeutet, politische Verantwortung zu übernehmen.»

Die gewählten Grossrätinnen und Grossräte aus dem Bezirk Zofingen: