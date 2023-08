Wahlen im Aargau Eine Flut von Unterlisten: So trickst der Kanton, um noch alles in ein Wahlcouvert zu bekommen 800 Kandidierende für nur 16 Nationalratssitze, die zu vergeben sind – der Unterlisten-«Wahnsinn» ist im Aargau angekommen. Das fordert auch die Verantwortlichen für Wahlen und Abstimmungen beim Kanton, denn der Platz im Wahlcouvert ist beschränkt.

Die Wahlcouverts im Aargau werden immer dicker. Archivbild: Christoph Imseng

52 Listen wurden von den Aargauer Parteien für die Nationalratswahlen vom 22. Oktober eingereicht. Ein neuer Rekord, 2019 waren es noch 36. Die meisten Aargauer Parteien eifern der Mitte nach, die vor vier Jahren (damals noch als CVP) dank ihrer insgesamt acht Listen ihr Wahlziel erreichte. Die Unterlisten steigerten den Wähleranteil von 6,9 (Hauptliste) auf 9,9 Prozent, die Partei gewann einen Sitz dazu.

Wegen der vielen Nachahmer in diesem Jahr wird das Wahlcouvert, das allen Stimmberechtigten zugeschickt wird, so dick wie noch nie. Und es wäre gar zu dick für ein einzelnes Couvert, würde der Kanton nicht eingreifen. «Die einzelnen Wahllisten werden auf leicht dünneres Papier gedruckt», erklärt Anina Sax, Leiterin Wahlen und Abstimmungen beim Kanton Aargau gegenüber dem SRF-«Regionaljournal». So werden die entscheidenden Millimeter herausgeholt, um das Verteilen der Wahlunterlagen auf zwei Umschläge zu vermeiden.

Es ist nicht die einzige Massnahme. Dass Parteien, unabhängig von der Anzahl Listen, maximal zwei Flyer mitschicken dürfen, wurde bereits im Mai bekannt.

Wird es für die Gemeinden teurer?

Für die Wählerinnen und Wähler im Aargau ändert sich dank dieser Massnahmen nichts. Die Wahlunterlagen werden wie schon vor vier Jahren in einem Umschlag verschickt. Und zu der Dicke des Papiers sagt Sax: «Ich weiss nicht einmal, ob das die Wählerinnen und Wähler merken werden. Es ist minim dünner.»

Ein anderer Punkt ist jedoch, dass das Wahlcouvert nicht nur dicker, sondern auch schwerer sein wird. Ob der Versand dadurch teurer wird, kann Anina Sax noch nicht sagen. Klar ist aber, wer allfällige Mehrkosten tragen müsste: die Gemeinden. Denn diese sind für den Versand zuständig.

Wie der Kanton reagieren würde, wenn es in vier Jahren noch mehr Listen geben sollte, ist derzeit noch offen. Ein zweites Couvert sei Anfang diesen Jahres schon ein Thema gewesen, so Sax. Die Zahl der Wahllisten zu beschränken wäre zwar auch eine Option, doch hier müsste der Bund eingreifen. Dem Kanton sind die Hände gebunden.