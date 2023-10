Wahlen 2023 Live dabei: So verfolgen Sie den Wahlsonntag Am 22. Oktober werden National- und Ständerat gewählt. So verpassen Sie nichts.

Bald ist Wahltag. Wer seine Wahlzettel in die Urne legen will, sollte die Öffnungszeiten seiner jeweiligen Gemeinde konsultieren. Bild: Andrea Tina Stalder

Der Wahlkampf 2023 neigt sich dem Ende zu. Letzte Woche wurden die Wahlcouverts verschickt, bald gilt es ernst: Wer vertritt den Aargau die nächsten vier Jahre im Ständerat? Und welche 16 Aargauerinnen und Aargauer absolvieren die kommende Legislatur im Nationalrat? Darüber wird in knapp drei Wochen entschieden.

Noch während zwei Wochen, bis am Dienstag, 17. Oktober, ist die briefliche Stimmabgabe per Post möglich. Bis am Samstag, 21. Oktober, kann das Wahlcouvert direkt in den Gemeindebriefkasten gelegt werden, am Sonntagmorgen ist noch der Urnengang möglich – allerdings empfiehlt es sich dafür, die Öffnungszeiten der Wohngemeinde zu konsultieren. Diese variieren stark.

Erste Resultate für die Ständeratswahl werden am Wahlsonntag bereits kurz nach Mittag erwartet, wie die Staatskanzlei in Aussicht stellt. Die Schlussresultate erwartet sie zwischen 14 und 15 Uhr. Erste Ergebnisse der Nationalratswahlen folgen ab zirka 13 Uhr, gegen Abend sollten die Schlussresultate vorliegen.

Keller im Grossratsgebäude für Publikum offen

Im Grossratsgebäude in Aarau betreibt die Staatskanzlei am 22. Oktober ein Wahlinformationszentrum. Die aktuellen Resultate werden im Ratskeller und im Foyer auf Bildschirmen präsentiert. Ab 12 Uhr ist das Gebäude mit Ratscafé im Keller für das Publikum geöffnet. Präsent sind dann auch die Medien.

Um alles Wichtige mitzubekommen, muss aber niemand extra nach Aarau reisen. Die Aargauer Zeitung wird das Geschehen den ganzen Sonntag über auf www.aargauerzeitung.ch live abdecken, inklusive der Ergebnisse aus den Gemeinden, Hochrechnungen und Schlussresultate.

Einen Liveticker führt am Abstimmungssonntag auch die Staatskanzlei auf ihrer Website www.ag.ch. Weiter kommuniziert sie die Zwischen- und Schlussresultate über ihre Social-Media-Kanäle X (vormals Twitter) und Facebook. Auf Instagram werden Storys zum aktuellen Geschehen veröffentlicht.

Tipps der Staatskanzlei zum Wählen

Für den Ständerat stellen sich im Aargau zehn Personen zur Wahl, für den Nationalrat die Rekordsumme von 713 auf 52 Listen. Hier den Überblick zu behalten, kann schwierig sein. Aus Frust soll aber niemand der Wahl fernbleiben, es gibt Hilfe: So schaltet die Staatskanzlei auf ihren Social-Media-Kanälen Erklärvideos auf, die zeigen, wie die Wahlunterlagen korrekt ausgefüllt werden. Auch vom Bund gibt es eine umfassende Wahlhilfe auf ch.ch (auch in leichter Sprache und mit Gebärdensprach-Videos).