Wahlen 2023 Die Aargauer SP nominiert elf Frauen und fünf Männer für den Nationalrat Am ausserordentlichen Parteitag in Bremgarten haben die Aargauer Sozialdemokraten ihre Kandidaturen für die Nationalratswahlen bestimmt. Sie setzen auf Frauen und Erfahrung.

Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Nationalrat am ausserordentlichen Parteitag der SP Aargau in Bremgarten zu den National- und Ständeratswahlen 2023. Henry Muchenberger

Die Ausgangslage ist klar: Im Ständerat soll Gabriela Suter den vor vier Jahren verlorenen Sitz zurückgewinnen, im Nationalrat will die SP Aargau weiterhin mindestens dreifach vertreten sein. Am Samstag wurden die Genossen auf die Wahlen in genau neun Monaten eingestimmt. Und sie haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Nationalrat nominiert.

Yvonne Feri tritt wegen der parteiinternen Amtszeitbeschränkung nicht mehr an - schafft Suter die Wahl in den Ständerat, braucht die SP Aargau im Idealfall also zwei neue Nationalratsmitglieder. Kandidierende dafür hat sie gefunden, für den 23. Oktober tritt sie mit einer vollen 16-köpfigen Liste an.

Simona Brizzi erbt den dritten Platz

Der ausserordentliche Parteitag in Bremgarten hat diese, wie sie von der Geschäftsleitung vorgeschlagen worden ist, abgesegnet. Elf Frauen und fünf Männer steigen in den Wahlkampf. Der erste Platz gehört der Ständeratskandidatin und bisheriger Nationalrätin Gabriela Suter. SP-Schweiz-Co-Präsident Cédric Wermuth erhielt den zweiten Listenplatz, auf dem aussichtsreichen dritten folgt Grossrätin Simona Brizzi aus Baden. Das kam nicht überraschend, erreichte Brizzi doch bei den Wahlen 2019 das viertbeste Resultat und liegt derzeit auf dem ersten Ersatzplatz für den Nationalrat.

Allerdings haben auch andere Ambitionen: Vierte auf der Liste ist die Aarauer Grossrätin Lelia Hunziker. Sie und Grossrätin Carole Binder holten 2019 genau gleich viele Stimmen (23'134) und das fünftbeste Ergebnis. Binder tritt nicht mehr an, auf Platz fünf auf der Nominationsliste folgt Martin Brügger aus Brugg, danach die Bauernverbandsvizepräsidentin und Co-Fraktionschefin im Grossen Rat, Colette Basler. Sie tritt zum ersten Mal für den Nationalrat an.

Mia Jenni, die 2019 das mit Abstand beste Resultat der Juso-Liste erreichte, kandidiert jetzt auf der Hauptliste auf Platz sieben, Tatjana Binggeli, die Präsidentin des Schweizerischen Gehörlosenbunds, hat den neunten Platz zugewiesen bekommen.

Stefan Dietrich, der Co-Präsident der Aargauer SP, kandidiert auf dem elften Platz, hinter der Grossrätin Luzia Capanni. Nora Langmoen, der andere Teil des Co-Präsidiums, kandidiert nicht für den Nationalrat.

Fricktal besser berücksichtigen

Das Absegnen der Liste ging fast ganz ohne Zwischentöne über die Bühne. Dass die Fricktalerinnen Colette Basler (Zeihen) und Tatjana Binggeli (Möhlin) erst auf den Plätzen sechs und neun kommen, sei nicht ideal, gab Grossrätin Carole Binder zu bedenken. In den Dörfern des Fricktals sei es schwieriger, zu mobilisieren und die Leute zu erreichen, als in den Zentren. Einen Antrag, die Liste doch noch umzustellen, gab es zwar nicht. «Ich bitte euch aber, in Zukunft das Fricktal besser zu berücksichtigen», so Binder an die Adresse der SPlerinnen und SPler.

Es sind indes nicht nur bekannte Köpfe, die mit der SP in den Nationalrat einziehen wollen. So kandidiert etwa Daniel Bär auf Platz 14. Er ist im Vorstand der SP Lenzburg, ansonsten ist er politisch bisher nicht in Erscheinung getreten. «Inzwischen rege ich mich über so viele Sachen auf, dass es der richtige Zeitpunkt ist, politisch aktiv zu werden», sagte er in der Vorstellungsrunde der Kandidierenden. Der 34-Jährige arbeitet im Gesundheitswesen - gegen die Zustände dort will er etwas unternehmen.

Auch eine Ärztin und die Hebammen-Präsidentin

Dort liegt auch der Fokus von Lucia Engeli, Oberärztin am Kantonsspital Aarau. Für die ganze Familie einsetzen will sich Barbara Stocker Kalberer aus Strengelbach, sie ist Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbands.

Die Aargauer Genossen wurden eingestimmt auf den Wahlkampf durch Pascale Bruderer, die letzte Aargauer SP-Ständerätin, sowie Pierre-Yves Maillard, Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Auch er kandidiert, im Kanton Waadt, für den Ständerat. Es brauche die Sozialdemokraten im Bundeshaus zwingend, meinte er, denn: «Wir sind die soziale Versicherung dieses Landes.»