Wahlen 2023 Das zweite Bündnis steht: SP, Grüne und GLP gehen für die Nationalratswahlen im Aargau eine Listenverbindung ein Die GLP schliesst sich für die Nationalratswahlen im Oktober mit den zwei Parteien aus dem linken politischen Spektrum zusammen. SP, Grüne und Grünliberale sind überzeugt, sich so ein zusätzliches Mandat sichern zu können. Bereits fix ist die Listenverbindung von Mitte und EVP, noch offen ist ein Bündnis von SVP und FDP.

Spannen für die Wahlen 2023 zusammen: Daniel Hölzle (Präsident Grüne), Stefan Dietrich und Nora Langmoen (Co-Präsidium SP) sowie Philippe Kühni (Präsident GLP). Eva Berger

Das Wahlsystem sieht vor, dass bei den Nationalratswahlen «Reststimmen» grundsätzlich verfallen, was insbesondere kleinere Parteien überproportional benachteiligt. Deshalb wurde das Mittel der Listenverbindungen eingeführt. So können verschiedene Parteien ihre Reststimmen bündeln und sich so möglicherweise ein zusätzliches Nationalratsmandat sichern.

Das grösste gemeinsame Interesse der drei Parteien ist die Stärkung der progressiven Umweltpolitik, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung verlauten lassen. Politische Zugeständnisse oder anderweitige Abmachungen beinhalte die Vereinbarung jedoch nicht. Gerade bei der Umwelt- und Klimapolitik hatte es zuletzt aber Dissonanzen zwischen Grünen, SP und GLP gegeben.

Nach dem Nein der Grünliberalen zur kantonalen Klimaschutz-Initiative im März sagte Grünen-Präsident Daniel Hölzle, damit sei die Luft für eine Listenverbindung mit der GLP draussen. «Grottenschlecht» sei die Initiative formuliert, sagte Fraktionspräsident Gian von Planta in der Debatte im Grossen Rat. Diese Wortwahl mache es ihm nicht einfacher, den Grünen eine Listenverbindung mit der GLP schmackhaft zu machen, sagte Hölzle.

Rechnerisch sei diese Listenverbindung die beste Lösung, sagte GLP-Präsident Philippe Kühni im Regionaljournal von Radio SRF. Einen zweiten Sitz können die Grünliberalen aber nur ergattern, wenn die Grünen verlieren bzw. die GLP diese beim Wähleranteil überholt. Unabhängig voneinander haben sich alle drei Listenpartner an ihren Parteitagen hohe Ziele gesetzt:

Verbindung von Mitte und EVP fix, Bündnis von FDP und SVP offen

Listenverbindung für die Nationalratswahlen von Mitte und EVP: Edith Saner, Vizepräsidentin Mitte; Alfons Kaufmann, Fraktionschef Mitte; Marianne Binder, Präsidentin Mitte; Roland Frauchiger, Co-Präsident EVP; Therese Dietiker, Co-Präsidentin EVP; Lilian Studer, Nationalrätin EVP. Bild: Alexander Wagner

Die Verbindung von SP, Grünen und GLP ist das zweite Wahlbündnis im Aargau für die Wahlen vom Herbst. Schon im Mai hatten Mitte und EVP bekannt gegeben, dass sie eine Listenverbindung eingehen. Damit war klar geworden, dass die von den nationalen Parteileitungen angestrebte Dreierverbindung aus Mitte, EVP und GLP im Aargau nicht zustande kommt. Ziel der Mitte ist es, mit Marianne Binder in den Ständerat einzuziehen und ihre zwei Nationalratssitze zu halten. Die EVP kämpft darum, den Sitz von Lilian Studer in der Grossen Kammer zu behalten, den sie 2019 dank eine Listenverbindung mit der damaligen BDP holte.

Bisher nicht fixiert ist eine rechtsbürgerliche Verbindung von SVP und FDP, ob diese zustande kommt, ist derzeit offen. Ende April sagte SVP-Aargau-Präsident Andreas Glarner im TalkTäglich von Tele M1, mit Blick auf die diesjährigen Wahlen hoffe er auf eine Listenverbindung mit der FDP. Thierry Burkart, Präsident der FDP Schweiz und Ständerat, äusserte sich weniger überzeugt. Man sei zwar bürgerlich, für eine Zusammenarbeit sei aber ein anständigerer Ton nötig und der Wille, auch Kompromisse einzugehen. (pin/fh)