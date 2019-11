Wahl-Panne in Olsberg: Gemeinde findet 41 verschlossene Stimmkuverts

Die Fricktaler Gemeinde Olsberg hat am Montagabend 41 verschlossene Stimmkuverts gefunden, deren Stimmen nicht ausgezählt worden waren. Das teilt die Staatskanzlei des Kantons Aargau am Dienstag mit. "Die Korrektur hat keinen Einfluss auf den Ausgang der Wahlen oder den Vereidigungstermin für die neugewählten Ständeräte und Nationalrätinnen", schreibt der Kanton. Olsberg hat die Staatskanzlei am Dienstagmorgen über die Panne informiert.

Das Wahlbüro der Gemeinde Olsberg hat die 41 Stimmkuverts heute Dienstagvormittag geöffnet, die Stimmen ausgezählt und das Resultat an die Staatskanzlei übermittelt. Die zusätzlichen Stimmen sind in das amtliche Ergebnis eingeflossen. Bei den Regierungsratswahlen hat sich der Rückstand von Yvonne Feri (SP) auf den Gewählten Jean-Pierre Gallati (SVP) um eine Stimme verringert. Nun sind es noch 1590. Gallati kommt nach wie vor auf 50,52 Prozent der Stimmen.

