Während der «Spanische Grippe» 1918 war vieles wie heute – und doch ganz anders

Immer wieder tauchen Erinnerungen an sie in diesen Tagen auf, wen wundert’s, auch wenn sie vor über 100 Jahren gewütet hat. Doch die Parallelen sind offensichtlich: Kinos, Theater, Konzertsäle, Tanzlokale, Schulen, alles zu. Gottesdienste, Feste, Besuche bei Kranken – strengstens verboten. Anders waren 1918 nur die Sanktionen: Wer die Regeln brach, wurde mit einer Busse von bis zu 5000 Franken oder bis zu drei Monaten Gefängnis bestraft.

Im Oktober 1918 erreichte die Spanische Grippe ihren Höhepunkt. Nicht nur im Aargau, nicht nur in der Schweiz, in Europa. Sondern weltweit. Der Erste Weltkrieg half dem Virus, seine grosse Wucht zu entfalten; mit Truppenschiffen reiste das Virus rund um die Welt, verbreitete sich in den Schützengräben, fand in den Geschwächten und Unterernährten ihre Opfer.

Gelitten haben im Ersten Weltkrieg auch die Aargauer. Tausende Männer mussten an die Front; es fehlte an ihnen, an Kohle, vor allem an Essbarem, die Lebensmittel waren rationiert worden. Die vier Kriegsjahre hatten Spuren hinterlassen.

Knobli, Tabak, Alkohol – es nützte alles nichts

Als dann mit dem Ende des Krieges ein neuer Feind auftauchte, unsichtbar und noch tödlicher, reichten die Reaktionen von panisch bis nachlässig. Das Bewusstsein für Hygiene war ein anderes, das Wissen über Krankheiten gering, die Skepsis gegenüber akademisch ausgebildeter Ärzten gross. Man traute Wundheilern und Hausmittelchen, hängte sich – wie in fett gedruckten Zeitungsinseraten geraten – Knoblauch um den Hals und trank und schnupfte, was die Lagerbestände der Spirituosen- und Tabakhändler hergaben.

Es nützte alles nichts. Nicht die Verbote, nicht die Bussen, nicht der Knoblauch. Im Oktober erreichte die Spanische Grippe Aarau. Das Zelglischulhaus wurde zum Notspital mit 50 Betten umfunktioniert, weil die Kantonale Krankenanstalt, meldete, es könne keine Grippekranke mehr aufnehmen. Die bestehenden Aargauer Spitäler reichten zur Aufnahme der vielen Patienten nicht aus, ausserdem erwiesen sich die Transportwege teilweise als zu umständlich. In über zwanzig Gemeinden entstanden deshalb mehr oder weniger umfangreiche regionale Notlazarette, wo Grippekranke aufgenommen wurden, die daheim nicht genügend gepflegt werden konnten.

Auch wenn die Grippe jeden vierten Aarauer erwischte – grosse Firmen wie Bally, Trüb oder Oehler meldeten Ausfälle von einem Drittel bis zu knapp einer Hälfte der Belegschaft –, erkannten viele den Ernst der Lage nicht. Insbesondere die Jungen ignorierten das Tanzverbot sorglos. Und auch verschiedene Kirchgemeinden taten sich schwer, in diesen Zeiten auf die Gottesdienste zu verzichten.

Anfang Dezember 1918 schien die Grippewelle im Aargau aber überstanden. Die Schulen gingen wieder auf, das Versammlungsverbot wurde gelockert. Das Fazit: Im Aargau wurden im Oktober und November 18'772 Grippefälle registriert, davon 346 mit tödlichem Ausgang. Der Bezirk Aarau (inklusive Spital) zählte beispielsweise 2260 Fälle, davon starben 46, der Bezirk Baden (ebenfalls inkl. Spital) 2529 Erkrankte und 50 Todesfälle. Die Zahl der effektiv Erkrankten dürfte aber überall höher liegen; viele leichte Fälle dürften nicht gemeldet worden sein, entweder um Arztkosten zu sparen, den Absonderungsmassnahmen zu entgehen oder um die Arbeitsstelle nicht zu verlieren.

In den darauffolgenden Monaten und Jahren flammte die Grippe immer wieder auf, jedoch nie mehr so schlimm wie im Herbst 1918. Weltweit forderte «die Mutter aller Pandemien», so vermutet man, rund 50 Millionen Opfer. In der Schweiz starben rund 25'000.