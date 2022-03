Ukraine-Krieg Glarner kritisiert Kanton: «Wenn ich die Schlösser im Haus auswechseln muss, um Flüchtlinge aufzunehmen, ist das lächerlich»

Vor einer Woche kündigte SVP-Nationalrat Andreas Glarner an, er wolle in seinem Haus in Oberwil-Lieli eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine aufnehmen. Macht er es auch wirklich? Er wolle «privat, ganz ohne Staat» eine Familie aufnehmen, weigert sich aber, sich bei einer Flüchtlingsorganisation zu registrieren.