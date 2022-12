Vortrag in Aarau Sonderbeauftragter der deutschen Bundesregierung: Darum ist der Weg der Ukraine in den Westen so lang und schwierig Am 24. Februar ist Russland in sein Nachbarland Ukraine einmarschiert. Der Sonderbeauftragte der deutschen Bundesregierung für Verwaltungsmodernisierung in der Ukraine war in Aarau und erklärte im Grossratssaal, warum die Wurzeln des heutigen Ukraine-Krieges sehr weit in der Vergangenheit zurückliegen.

Gemäss Einschätzungen von Georg Milbradt befand sich die Ukraine bis zum Kriegsausbruch im Februar 2022 auf einem «guten demokratischen Weg». zvg

Nach anderthalb Stunden Referat hatten die rund 120 Zuhörerinnen und Zuhörern im Grossratssaal in Aarau eine konkretere Vorstellung, weshalb der Weg der Ukraine nach Westen – zumindest historisch gesehen – so lang und so schwierig ist.

Georg Milbradt, der ehemalige sächsische Ministerpräsident, hielt zu diesem Thema einen Vortrag im Grossratssaal. Als Sonderbeauftragter der deutschen Bundesregierung für Verwaltungsmodernisierung in der Ukraine zählt er zu den «profundesten Kennern der ukrainischen Geschichte und politischen Verhältnissen der Gegenwart», wie ihn Alt-Regierungsrat Urs Hofmann, Präsident des veranstaltenden Vereins Freunde des ZDA (Zentrum für Demokratie Aarau), vorstellte.

Der ehemalige Regierungsrat Urs Hofmann bezeichnete Milbrandt als einen der «profundesten Kenner der ukrainischen Geschichte und politischen Verhältnisse der Gegenwart». Valentin Hehli

Milbradt legte anhand einer Zeitreihe und von Kartendarstellungen dar, dass die Wurzeln des heutigen Ukraine-Krieges sehr weit in der Vergangenheit zurückliegen. Sein Zeit- und Geschichtsbogen reichte vom ersten ostslawischen Staat der Kiewer Rus im 9. Jahrhundert über das Grossfürstentum Litauen (13. Jahrhundert) und die Polnisch-Litauische Union (16. Jahrhundert) bis zu den Zäsuren des Wiener Kongresses, des Ersten und Zweiten Weltkrieges und vor allem des Zerfalls der Sowjetunion 1991.

Er zeigte auf, wie die Ukraine über Jahrhunderte hinweg im Spannungsfeld zwischen russischen, zentralistisch geprägten Grossmachtansprüchen und Eigenständigkeits- und Unabhängigkeitsbestrebungen hin- und hergerissen und aufgerieben wurde.

Anders als in Polen, wo nach dem Mauerfall eine Volksrevolution die entscheidenden politischen und wirtschaftlichen Veränderungen einleitete, suchte die Ukraine bis zur Maidan-Revolution 2013/14 zuerst ihren Weg in eine neue Zukunft im angestammten, sehr zentralistisch geprägten System. Gemäss Einschätzungen von Milbradt befand sich die Ukraine danach bis zum Kriegsausbruch im Februar 2022 auf einem «guten demokratischen Weg», um ihre strukturellen, politischen und wirtschaftlichen Probleme, insbesondere die Korruption, in den Griff zu bekommen.

Für ihn ist – auch nach Kriegsende – von entscheidender Bedeutung, dass die Ukraine die kommunale Selbstverwaltung und -bestimmung weiter stärken kann. Gerade diese positiven demokratischen und wirtschaftlichen Entwicklungen würden jedoch von den russischen Machthabern als Risiko empfunden, weil sie der eigenen russischen Bevölkerung vor Augen führen würden, was in und mit einem anderen politischen System möglich wäre. (fan)