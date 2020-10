Vorteile der grünen Variante: Gartenbauer rät Kunden von Steingärten ab

Nicht nur bei Politikern, auch beim Fachverband Jardin Suisse Aargau sind Steingärten ein Thema. Cyrill Lampart, selber Inhaber einer Gartenbaufirma, ist im Vorstand des Verbandes für das Ressort Garten- und Landschaftsbau zuständig.

Die umstrittene Gestaltung des Schwimmbadeingangs in Windisch sei im Vorstand diskutiert worden. «Danach haben wir bei den Gemeindebehörden interveniert und ihnen mitgeteilt, dass diese Steinwüste aus unserer Sicht nicht ideal ist», sagt Lampart.

Bei privaten Liegenschaftsbesitzern, die ihre Gärten selber gestalten, seien Schottergärten immer noch sehr beliebt, erklärt der Experte. Anders ist dies bei Eigentümern, die ein Gartenbauunternehmen mit der Gestaltung beauftragen.

Natürliche Bepflanzung für Bienen

«In den letzten fünf Jahren geht der Trend zum natürlichen Garten mit einheimischen Pflanzen», sagt Lampart. Es komme schon vor, dass Kunden nach Steingärten fragen, doch im Beratungsgespräch liessen sich die meisten von den Vorteilen der grünen Variante überzeugen. «Wenn man den Leuten zeigt, was eine natürliche Bepflanzung für Bienen und andere Tiere bringt, sind sie oft bereit, dafür etwas mehr zu bezahlen», sagt er.

Zudem sei es ein Irrglaube, dass ein Steingarten gar keine Pflege brauche. «Nach zwei oder drei Jahren bildet sich aus Laub und anderem organischem Material, das zwischen die Steine fällt, eine Bodenschicht, in der Unkraut und Gräser wachsen können», sagt Lampart. Auf dem Vlies, das unter der Fläche liegt, sammelt sich Wasser, «und obwohl der Boden versiegelt ist, wächst zwischen den Steinen dann allerhand». Da sei es sicher besser, von Anfang an auf einen natürlichen Garten zu setzen, «der für die heimische Tier- und Pflanzenwelt wertvoll ist», sagt Lampart.

Pro-Natura-Präsident: «Nicht alle Steingärten sind schlecht»

Matthias Betsche, der Präsident und Geschäftsführer von Pro Natura Aargau, kennt die Streitfälle aus Wettingen und Windisch. Auch andernorts im Kanton sind Steingärten ein umstrittenes Thema: «Es kommt vor, dass mich Gemeinderäte anrufen und fragen, welche Möglichkeiten es gibt, um eine naturnahe Gartengestaltung zu verordnen.» Der Naturschützer glaubt nicht, dass ein absolutes Verbot von Steingärten, so wie in Langendorf SO, für sich allein eine gute Lösung wäre.

Grosses Potenzial für die ökologische Wertsteigerung

Betsche favorisiert stattdessen Vorgaben in den Bau- und Nutzungsordnungen der Gemeinden, die auf eine natur- und klimafreundliche Garten- und Grünflächengestaltung abzielen. So könnten darin beispielsweise Grünflächenziffern und auch Versiegelungsbeschränkungen festgeschrieben werden. Diese regeln für die Bauzonen, wie hoch der Grünanteil von ökologischer Qualität dort sein muss und wie die Bodenversiegelung auf ein Minimum beschränkt wird.«Es ist wichtig, dass die Gemeinden selbst mit gutem Beispiel vorangehen und die Biodiversität auf ihren öffentlichen Flächen fördern» betont Betsche, der grosses Potenzial für die ökologische Wertsteigerung im Aargauer Siedlungsgebiet sieht.

Aus naturschützerischer und ökologischer Sicht kritisch

Grundsätzlich hält er fest: «Steingärten sind nicht in jedem Fall schlecht, es gibt durchaus Beispiele, die natürlich gestaltet sind.» Gärten mit Steinen und einheimischen Pflanzen, die ähnlich seien wie Kiesbänke an einem Fluss oder eine alpine Landschaft, betrachtet Betsche als durchaus positiv.

«Problematisch und aus meiner Sicht nicht wünschenswert sind Schottergärten mit wasserundurchlässigen Belägen zwischen den Steinen und der Erde. Dort wachsen erstens keine Pflanzen, zweitens ist der Boden versiegelt und das Wasser kann nicht abfliessen, drittens werden die Flächen im Sommer sehr heiss», sagt Betsche. Das sei aus naturschützerischer und ökologischer Sicht kritisch. Pro Natura versuche daher, Gartenbesitzer und Gemeindebehörden für das Problem zu sensibilisieren.