Das neue Bettenhaus der Klinik Barmelweid wird demnächst in Betrieb genommen. In Baden fand im Frühherbst der Spatenstich für den 450 Millionen Franken teuren Neubau des Kantonspitals statt. Und in Aarau läuft die Schlussphase des Wettbewerbs unter den drei verbliebenen Totalunternehmen (Namen geheim, es sind Firmen wie HRS, Implenia, Angliker).

Aktuell arbeiten bei jedem dieser drei Betriebe je um die 100 Personen an der Planung des Kantonsspital-Neubaus. Einem Vorhaben, das inklusive der rund 100 Millionen Franken teuren Medizinaltechnik 600 Millionen Franken kosten wird (Fixpreis).

In diesem Betrag ist allerdings der Rückbau der alten Gebäude nicht inbegriffen. Insbesondere nicht des zu wesentlichen Teilen aus den frühen Siebzigerjahren stammenden Haus 1, in dem seinerzeit noch erheblich Asbest verbaut worden ist. Oder des Haus 7, das erst vor 21 Jahren in Betrieb genommen worden und noch nicht ganz abgeschrieben ist (Abschreibungsdauer 33 Jahre).

Entscheid am 4. April

Am 4. April wird der Verwaltungsrat entscheiden, welches Projekt realisiert und wie das Ganze finanziert wird. Der Aargau ist zwar Eigentümer des Spitals, doch er hilft nicht bei der Finanzierung der Investitionen. «Das machen andere Kantone nicht so», erklärte gestern KSA-CEO Robert Rhiner an einer Medienorientierung.

Im Moment sei es kein Problem, auf dem Kapitalmarkt Geld zu bekommen. «Aber man muss es dann auch noch zurückzahlen können», so Rhiner. Laut einem Businessplan wird das im Fall des KSA möglich sein. Das neue Spital wird 100 Betten weniger haben als das Bestehende.