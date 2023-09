Benefizanlass 30 Jahre Hilfswerk Margrit Fuchs Ruanda: Jubiläum mit Cabaret-Höhepunkten Das Hilfswerk Margrit Fuchs Ruanda feiert am 28. November im Salzhaus Brugg sein 30-jähriges Bestehen mit einer Feier und dem neuen Cabaretprogramm von Edgar Zimmermann.

Redaktor Edgar Zimmermann begleitete Margrit Fuchs beim Hilfswerk-Aufbau und erfreute sie bei Heimaufenthalten mit Cabaretauftritten. Bild: zvg

Am 21. November beginnt die nächste Sammelaktion für das Hilfswerk Margrit Fuchs Ruanda. Es ist dies die 30. Sammelaktion in den AZ Medien, und zugleich kann das Hilfswerk auf die 30-jährige Tätigkeit zurückblicken. Die Windischer Hilfswerkgründerin Margrit Fuchs hatte zwar schon 1980 damit begonnen, sich in Ruanda für Notleidende zu engagieren. Sie gründete mit einem einheimischen Priester denn auch das Bureau Social von Gitarama.

Als die Zahl der verwahrlosten und hungernden Kinder immer stärker anwuchs und die Unterbringung immer schwieriger wurde, beschloss sie, inzwischen 76 Jahre alt, den Bau eines Heim-Neubaus. Sie schrieb ihren Bekannten in der Schweiz im Dezember 1993 einen Brief, schilderte die Notlage und bat um Spenden. Die Baukosten wurden auf 30'000 Schweizer Franken geschätzt.

Der Brief gelangte auch zum Brugger Redaktor des Badener Tagblattes, Edgar Zimmermann. Nach Rücksprache mit dem Verleger Otto Wanner startete Zimmermann – ohne dass Margrit Fuchs davon wusste – am 21. Dezember in der Zeitung eine Sammelaktion. Die Leserinnen und Leser zeigten sich beeindruckt vom Wirken dieser Frau, die im fortgeschrittenen Alter für 220 Kinder sorgte und Baupläne schmiedete. Innert vier Tagen, bis zum 24. Dezember, trafen bei der Redaktion Spendenzusagen von 180'000 Franken ein.

Als der Redaktor am Heiligen Abend Margrit Fuchs das Sammelergebnis nach Ruanda telefonierte, glaubte sie zunächst an einen Scherz, dann meinte sie: «Ich muss absitzen. Da ist ein Wunder geschehen.» Einen Monat später befanden sich sogar 320'000 Franken auf dem Spendenkonto!

«Einmalige» Spendenaktion fortgeführt

Das aus eigener Initiative 1993 entwickelte Bauprojekt gilt denn auch als Gründungsjahr des Hilfswerks Margrit Fuchs. Die Sammlung des BT war als einmalige Aktion gedacht. Doch im folgenden Jahr brach der Bürgerkrieg in Ruanda aus – mit schrecklichen Folgen. Wie alle Schweizerinnen und Schweizer musste Margrit Fuchs das Land verlassen. Kaum war der Krieg beendet, reiste sie zurück zu ihren Kindern und meldete Zimmermann, dass die Zahl der notleidenden Waisen und Strassenkinder schrecklich angestiegen, die Hilfeleistung dringender denn je sei.

Daraufhin beschloss die Redaktion, die Sammelaktion 1995 zu wiederholen und auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Fuchs leitete das Hilfswerk noch mit 90 Jahren souverän. 2007 fiel sie einem Verkehrsunfall zum Opfer. Eine zuvor gegründete Schweizer Stiftung mit Sitz in Windisch setzt seither das Lebenswerk fort, ja baut es zugunsten der notleidenden Bevölkerung stetig weiter aus – dank den vielen Spenden.

Zimmermann mit neuem Cabaretprogramm

Am öffentlichen Jubiläumsabend, am Dienstag, 28. November, 20 Uhr, gibt die Präsidentin des Hilfswerk-Stiftungsrates, Regula Gloor, im Salzhaus Brugg zunächst einen kurzen Überblick über die Entwicklung und das aktuelle Wirken. Im Mittelpunkt des Abends steht eine Cabaretaufführung. Die Kombination kommt nicht von ungefähr. Redaktor Zimmermann begleitete Margrit Fuchs beim Aufbau des Hilfswerks intensiv. Anderseits wohnte die humorvolle Frau bei Erholungsaufenthalten in unserer Region mehreren Auftritten des Kabarettisten Zimmermann bei und zeigte sich jeweils hell begeistert.

Somit schien es naheliegend, das Hilfswerk-Jubiläum mit der Vorstellung des neuen Cabaretprogrammes «Höhepunkte und Höhekommas» zu verbinden. Dieses wird in voller Länge gezeigt, alle Einnahmen des Anlasses fliessen dem Hilfswerk zu.