Vorläufig festgenommen Ein Autolenker missachtete das Haltezeichen der Polizei – er fuhr bei der Verkehrskontrolle in Aarburg einfach weiter Am Samstagabend, 10. September, führte eine Polizeipatrouille eine Verkehrskontrolle in Aarburg durch. Ein Autofahrer missachtete das Haltezeichen der Polizei und fuhr einfach weiter. Der Lenker konnte später angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass das montierte Kontrollschild gestohlen war.

Kurz nach 22.00 Uhr führte eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau am Samstag, 10. September, eine stehende Verkehrskontrolle durch. Die beiden Polizisten wollten das heranfahrende Auto kontrollieren und zeigten dem Fahrzeuglenker das entsprechende Haltezeichen. Der Automobilist, der in der Region wohnhaft ist, setze seine Fahrt jedoch in normalem Tempo fort. Das teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Die Patrouille fuhr mit dem Polizeiauto hinter dem 25-jährigen Lenker her. Die Polizisten gaben ihm mittels LED-Anzeige «STOP POLIZEI» sowie eingeschaltetem Blaulicht und Horn zu verstehen, dass der zu Kontrollierende unverzüglich anhalten soll. Auf Höhe einer Tankstelle hielt das Fahrzeug schlussendlich durch ein Abbremsmanöver der Patrouille an.

Es stellte sich heraus, dass das montierte Kontrollschild gestohlen wurde. Weiter ist der 25-Jährige lediglich im Besitz eines Lernfahrausweises. Mit diesem Ausweis ist es nicht erlaubt, ein Auto ohne Begleitperson zu lenken. Aufgrund des Verdachts auf Drogenkonsum ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. Da der Lenker möglicherweise noch im Zusammenhang mit vergangenen Delikten stehen könnte, wurde er vorläufig festgenommen. (bey)