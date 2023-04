Vordemwald Gemeinde mit neuem Budget: Steuern bleiben gleich, Verschuldung steigt Die Stimmberechtigten von Vordemwald haben das Budget 2023 mit einer geplanten Steuerfusserhöhung an der Urne am 12. März bachab geschickt. Der Gemeinderat hat das Budget 2023 nun aktualisiert und auf der Ausgaben- und Einnahmenseite Anpassungen vorgenommen. Der Voranschlag kommt am 4. Mai zur Abstimmung.

Blick auf Vordemwald: Die Gemeinde wird in den nächsten Jahren stark wachsen. Bild: Markus Mathis

Der Betriebsaufwand beträgt neu rund 6,62 Millionen und nimmt im Vergleich zum Budget 2022 um rund 130’000 Franken zu. Die Mehrkosten sind im Transferaufwand zu finden, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung schreibt.

Der Transferaufwand bildet mit einem Anteil von 3,69 Millionen an den Gesamtausgaben den grössten Posten. Er beinhaltet unter anderem die Besoldungsanteile der Lehrpersonen, die Beiträge an den Kanton gemäss Pflegegesetz, die Sozialhilfe sowie die Schulgelder an die Oberstufe und Musikschule Rothrist.

Der betriebliche Ertrag beträgt rund 5,9 Millionen Franken. Die Einkommens- und Vermögenssteuern für das Jahr 2023 werden analog Budget 2022 gerechnet. Bei den Steuern der juristischen Personen wird ab 2023 das Sollprinzip zur Anwendung kommen; hier werden 50’000 Franken mehr budgetiert. Aufgrund der erwarteten Bautätigkeit wird 2023 mit 60’000 Franken mehr Baubewilligungsgebühren gerechnet. Der Finanzausgleichs-Beitrag an die Gemeinde fällt um 38’000 Franken höher aus als im Vorjahresbudget.

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit weist einen Verlust von 643’700 Franken aus. Mit dem Gewinn aus dem Finanzierungsergebnis von 216’700 Franken (unter anderem Mieteinnahmen) beträgt das operative Ergebnis minus 427’000 Franken.

Der Investitionsbedarf für das Budget 2023 beträgt rund 800’000 Franken. Davon wird die Anschaffung eines Materialtransportfahrzeuges und eines Personentransportfahrzeuges für die Feuerwehr mit 175’000 Franken budgetiert. In die Verkehrsinfrastruktur fliessen 350‘000 Franken. Darin sind der Strassenausbau K233 Vordemwald-Strengelbach inklusive Beleuchtung, die Vorlaufkosten für die Sanierung K233 Lochströssli-Lärchenhof und die Sanierung des Föhrenwegs/Lärchenwegs enthalten.

Im Bereich Gewässerverbauung sind für die Planung des Hochwasserschutzes Geissbach 2. Etappe 95’000 Franken und für den Hochwasserschutz Krummbach 172’000 Franken eingestellt. Der Finanzierungsfehlbetrag von rund 600’000 Franken führt zu einer Zunahme der Nettoschuld. Diese beträgt per Ende 2023 voraussichtlich rund 4 Millionen oder 1’978 Franken pro Einwohner.

Der Gemeinderat beantragt, das angepasste Budget der Einwohnergemeinde mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 113 Prozent bei einem Aufwandüberschuss von 427‘000 Franken zu genehmigen. Abgestimmt wird an der ausserordentlichen Gmeind vom 4. Mai.

Schulraumplanung wird zügig vorangetrieben

Erst am Montag hat sich der Gemeinderat mit Vertretern der Parteien, der Finanzkommission und der Geschäftsleitung an einem Runden Tisch zu einer Aussprache getroffen. Die Diskussion sei konstruktiv verlaufen, sagt Frau Gemeindeammann Karin Berglas.

«Es wurde klar, dass es der SVP bei ihrem Referendum vor allem um die Steuererhöhung und nicht das Budget als solches ging», sagt sie. Und absehbar sei auch, dass beim Budget 2024, das im November an die Gmeind kommt, bei gleicher Ausgangslage eine Steuererhöhung von bis zu 5 Prozent wieder diskutiert werden müsse.

Vordemwald wird in den nächsten Jahren stark wachsen, deshalb wird in der Gemeinde heftig über die Schulraumplanung debattiert – und die damit verbundene Frage, was diese kosten darf und soll. Am 13. Mai ist die ganze Bevölkerung zu einem Workshop eingeladen; teilnehmen wird auch das Unternehmen Metron, das die Gemeinde in der Schulraumplanung berät.

Über den entsprechenden Planungskredit sollen die Stimmberechtigten laut Berglas – wenn möglich – schon an der Budget-Gmeind im November abstimmen können. «Wir werden also schon im November deutlich mehr wissen, welche Investitionen diesbezüglich auf uns zukommen.» (pd/pp/Zofinger Tagblatt)