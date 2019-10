Vor 50 Jahren: So kam der Aargau zu seinem Kulturgesetz – und dem bis heute umstrittenen Kuratorium

Verwaltung, Kantonsschule, Militär: So ist Aarau Mitte der 1960er-Jahre geprägt. Auch in kultureller Hinsicht. Aber nicht nur. In der Rathausgasse im Keller einer Papeterie und Buchbinderei ein neues Kellertheater, das erste eigene Stadttheater. «Hier musste man sich nicht herausputzen», sagt Dorette Kaufmann, die als junge Frau die «Innerstadtbühne» häufig besuchte.

Im Saalbau, wo die Theatergemeinde Aarau Gastspiele ermöglichte, war beste Kleidung gefragt. Im neuen Kellertheater sah man neues Schauspiel auf engstem Raum. Hier wurde mit Masken, Inhalten, Sprache etwas gewagt.

Einer, der hier inszenierte, war der Wiener Schauspieler und Regisseur Peter Schweiger. Er kam via Zürich in den Kanton Aargau, war zuerst in der Badener «Claque» tätig und bald schon in Aarau. 1974 leitete er das Zofinger Kunst- und Kulturereignis «zofiscope 74». Im selben Jahr übernahm er als künstlerischer Leiter das Ensemble in der «Innerstadtbühe», dem mit der «Tuchlaube» ab 1975 ein grösseres Theater zur Verfügung stand.

Im Film erzählt Peter Schweiger von seinen künstlerischen Anfängen in Aarau, warum er die Stadt mochte und welche Experimente hier möglich waren. Das war erst der Anfang einer Theaterkarriere, die 2001 mit dem Hans Reinhart-Ring ausgezeichnet wurde, dem höchsten Theaterpreis in der Schweiz.

Aarau erstaunte Zürcher Galeristen

Neues wagte auch Max Matter. Der Künstler wuchs in Aarau auf und wohnt und wirkt auch heute in der Stadt. Zusammen mit anderen jungen Männern, die sich an Kunstschulen in Basel und Zürich ausgebildet hatten, mietete er sich 1967 in einem alten Fabrikgebäude am Aarauer Ziegelrain ein. Acht Jahre lang – mit einem Umzug – hatte die Gemeinschaft bestand. Jeder machte seine eigene Kunst, aber alle debattierten miteinander die Themen der Zeit.