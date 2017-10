Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus führt eine Datenbank mit sämtlichen Verfahren, die in der Schweiz seit 1996 wegen Rassismus geführt wurden. Dabei fällt auf: Der Rassismus verlagert sich von der Strasse und vom Stammtisch ins Internet und auf soziale Medien.

Die aufgelisteten Fälle sind vielfältig, sie reichen von einem Nazifilm über den Hitlergruss in der Schule und umstrittene Plakate bis zu Beleidigungen auf Facebook – eine Übersicht mit 20 besonders interessanten Fällen:

1996: Tafel mit Aufschrift "Heil Hitler" auf dem Nachbarsgrundstück

Zwischen zwei Nachbarn herrschte ein Streit im Zusammenhang mit einem hängigen Baugesuch. In Folge stellten die Beschuldigten in ihrem Garten eine Holztafel mit der Aufschrift "Heil Hitler" auf. Die Tafel war in Richtung des Nachbarhauses gerichtet, um Bewohner ausländischer Herkunft zu ärgern.

Die Strafverfolgungsbehörde stellte das Strafverfahren ein, weil sich der Ausdruck "Heil Hitler" weder auf eine Rasse, Ethnie noch Religion beziehe und somit keine Herabsetzung oder Diskriminierung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise erfolgt sei.

1997: Nazifilm gedreht, Busse von 200 Franken

Acht Personen drehten 1997 in der Öffentlichkeit einen Nazifilm. Dabei wurden Hakenkreuzfahnen, Naziarmbinden und selbstgebastelte Wegweiser («Auschwitz 400 km») verwendet. Die Strafverfolgungsbehörden befanden, die Gräueltaten des Naziregimes seien nicht verherrlicht worden und sprachen Bussen von je 200 Franken aus.

1998: Asylbewerberheime angezündet, 2,5 Jahre Haft

Ein Student verübte im Zeitraum von 1995 bis 1997 drei Brandanschläge auf Asylbewerberunterkünfte im Aargau. Zur Tatzeit befanden sich jeweils zahlreiche Personen in den Unterkünften. Zudem verteilte er im Jahr 1995 rassistische Flugblätter in Baden. Der Student wurde wegen mehrfacher Brandstiftung und Rassendiskriminierung zu 2,5 Jahren Zuchthaus sowie einer Busse von 1000 Franken verurteilt.

1998: NS-Flugblätter im Büro des Vaters gedruckt

An einem Festanlass wurde im Dezember 1998 anti-jüdisches NS-Propagandamaterial unter die Scheibenwischer eines PWs geklemmt. Der Angeklagte hatte diese Flugblätter an seinem Wohnort - im Büro seines Vaters - kopiert. Die Verteilung der Flugblätter erfolgte durch einen Komplizen. Der Angeklagte war Mitglied einer rechtsextremen Gruppe, die sich gemäss eigenen Angaben für Bekämpfung von Drogen einsetze. Sie wurden zu einer Busse von 500 bzw. 400 Franken verurteilt.

Die ersten digitalen Delikte: Rassistische SMS und fremdenfeindliche Plakate auf Websites.

1999: "Eröffnung der Jugo-Jagdsaison"

Der Angeklagte versendete Textnachrichten per SMS mit folgendem Inhalt: «Mit diesem Mail wird die J.J Saison eröffnet, J.J Saison Jugo Jagd, sende es an 5 Schweizer pro Mail gibt es einen Jugo weniger gut Schuss Ende." Der Angeklagte wurde zu einer Busse von 400 Franken verurteilt.