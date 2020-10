Von einer Traumstelle zur nächsten: Der Werdegang der Chefin des Roten Kreuzes Aargau ist so vielseitig wie sie

Das klingt reichlich einfach, denn natürlich hat sie sich ständig, ihrer Neu- und Wissensgier, letztlich ihrem Naturell folgend, weiter gebildet, nicht nur fachlich, auch was die Führung angeht. «Probier’s, du kannst das!», hätten ihre Eltern sie stets ermuntert. Sie stammt aus dem Ruedertal, aus Schlossrued, wo die Familie einen Bauernhof führte, während der Vater auswärts arbeitete. Eine katholische Familie mit Luzerner (Vater) und Obwaldner (Mutter) Wurzeln, sie eines von sieben Kindern. Eine glückliche Zeit, eine prägende Zeit. Die Werte, die ihr da vermittelt wurden, sind nachhaltig: Von nichts kommt nichts; Arbeit lohnt sich. Eine liberale Einstellung, in der auch Solidarität selbstverständlich ist. «Wenn ein Geschwister von der Gotte Süssigkeiten erhielt, hat man sie geteilt», erinnert sie sich.

Wer Regula Kiechles beruflichen Werdegang betrachtet, staunt: KV, Pflegefachfrau, Stationsleiterin Barmelweid, Bildungs- und Qualitätsverantwortliche Asana-Spital Leuggern (120 Mitarbeitende), Pflegedienstleiterin am Kantonsspital Luzern (270 Mitarbeitende), Direktorin der Psychiatrischen Dienste Aargau in Königsfelden (520 Mitarbeitende), seit sechs Jahren Geschäftsführerin des Schweizerischen Roten Kreuzes Aargau. «Das war nie von langer Hand geplant», sagt Regula Kiechle. Gerade in Königsfelden sei sie in grosse Fussstapfen getreten. Und ihnen eines Tages entwachsen. So sieht sie das. Und jede Stelle habe genau auf sie gepasst, war zu der Zeit ihre Traumstelle.

«Ein KMU zu führen, war immer mein Traum; dass er sich so schnell realisieren liess, hätte ich nicht gedacht», sagt Regula Kiechle. Am letzten Tag vor Ablauf der Bewerbungsfrist habe sie sich um die Stelle der Geschäftsführerin des Schweizerischen Roten Kreuzes des Kantons Aargau beworben. Vor gut sechs Jahren hat sie da ihre Arbeit aufgenommen. Ein Verein mit 50000 Mitgliedern, 136 Mitarbeitenden, 1000 freiwilligen Mitarbeitenden und 10 Millionen Umsatz im Jahr. Sie hat den Neubau an der Buchserstrasse mitgeführt. Ganz fremd war ihr das nicht: Seit der KV-Lehre in der Baubranche ist ihr das Wort «Offerte» nicht fremd. «Du musst tun, wohin dich dein Herz zieht», sagt sie. Keine Karriereplanung, auch wenn in der Rückschau eine innere Logik aufscheinen mag.

«Führen heisst auch dienen»

Verantwortung übernehmen, etwas aufbauen und konsolidieren. Das zeichnet Regula Kiechle aus. Vom Brainstorming bis zur Umsetzung, dann zur Reflexion und die nötigen Anpassungen anpacken. Ja, sie tanze auf verschiedenen Parketten, kann mit dem Hilfsarbeiter ebenso reden wie mit dem Professor, ohne «everybody’s darling» sein zu wollen. Führen heisse für sie auch dienen, und sie vergleicht’s mit der Grossfamilie, wo stets das Wohlergehen des Ganzen im Zentrum stehen muss. Auch als Stationsleiterin im Spital habe sie, wenn nötig, Betten gereinigt. Was kein Widerspruch sei zu einer klaren Führung.

«Delinquenz darf sich nicht lohnen»

Ein Parkett ist der Gerichtssaal des Bezirksgerichts in ihrer Wohngemeinde Unterkulm. «Dieses Amt hatte ich schon lange im Visier», gesteht Regula Kiechle. Ihr Grossvater väterlicherseits war Friedensrichter, jener mütterlicherseits am Obwaldner Obergericht tätig. Vorher parteipolitisch nicht gebunden, liess sie sich von der FDP aufstellen und setzte sich im zweiten Wahlgang zur Bezirksrichterin durch – im ersten wollten sechs Kandidierende den Sitz des zurückgetretenen Rolf Haller erobern. Aktenstudium, Verhandlung, Urteilsfindung. Das findet sie spannend und wichtig, gehe es doch um die Ordnung in der Gesellschaft: «Delinquenz darf sich nicht lohnen.» Die Systematik bei der Pflege (Diagnostik) sei übrigens vergleichbar mit der Arbeit am Gericht, wo es auch darum gehe, alle Fakten zu berücksichtigen.

Eine spätberufene Jodlerin

Aber da ist noch das Jodeln! Und das lässt sich nicht so rational abhandeln, auch wenn bekannt sei, dass beim Singen das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet werde. Regula Kiechle erinnert sich an eine Wanderung als junge Frau, als sie auf einem Hoger das Bedürfnis überkommen habe, zu jutzen, zu jodeln. Als «ungeschliffenen Diamanten» bezeichnete der erste Dirigent sie, als sie mit Ende 30 in Gebenstorf ihre Gesangskarriere startete. Nun singt sie in Kölliken und Reitnau mit und am Zentralschweizer Jodlerfest 2009 in Dagmersellen holte sie sich als Solojodlerin prompt die Höchstnote. Eigentlich kein Wunder: Ihre Grosseltern Feierabend aus Engelberg tourten mit der Trachtengruppe bis nach London und Paris. Und eine Innerschweizer Tracht hat sie geerbt.