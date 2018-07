Der Grosse Rat hat sich schon letzte Woche in die politische Ferienpause verabschiedet. Jetzt schaltet nach der Anhörungseröffnung für ein kantonales Litteringverbot auch der Regierungsrat einen Gang oder gar zwei Gänge zurück. Die Regierungsmitglieder sowie die Staatsschreiberin nehmen sich in der Sommerzeit mindestens eine bis drei Wochen Ferien.

Landammann und Bildungsdirektor Alex Hürzeler unternimmt während zweier Wochen eine regelrechte Tour de Suisse. Er will dabei ihm bisher noch wenig bekannte Regionen und Talschaften in der Schweiz kennen lernen. Arbeit nehme er nicht mit auf die Reise, sagt er. Notfalls sei er in Fahrdistanz als Landammann erreichbar.

Tessin und Südfrankreich

Etwas weiter weg zieht es Landstatthalter und Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann. Er wird zwei Wochen in der schweizerischen Sonnenstube Tessin verbringen sowie einige Tage in Südfrankreich. Ziel sind Strand, Baden, Lesen und Ausflüge. Auch Hofmann will in den Ferien ohne Arbeit auskommen. Er dürfte sich aber etwas mehr entspannen können als letztes Jahr. Da absolvierte er nämlich in Worcester (England) einen Intensiv-Sprachkurs.

Gesundheits- und Sozialdirektorin Franziska Roth zieht es derweil Richtung Osten. Nämlich an den Bodensee, und noch weiter ins österreichische Burgenland. Sie nimmt drei Wochen Ferien und will diese nutzen, um sich Sehenswürdigkeiten anzuschauen, für Operettenbesuche sowie für Familien- und Freundestreffen. Ganz abschalten ist allerdings nicht angesagt. Roth wird Arbeit im Gepäck dabei haben.

Auch mal Ferien auf Balkonien macht Finanzdirektor Markus Dieth daheim in Wettingen, oder im Jura. Er freut sich auf Töfftouren und nimmt keine Arbeit in die Ferien mit. Dieth fehlt im Büro aber nur eine bis zwei Wochen. Kein Wunder: Sein Departement steckt im Finish für das Budget 2019, das die Regierung gleich nach den Sommerferien der Öffentlichkeit vorstellen will.

Baudirektor Stephan Attiger schliesslich erholt sich von den erfolgreichen, aber harten Verhandlungen mit den Umweltverbänden zur Umfahrung Mellingen während dreier Wochen in der Schweiz und in Spanien. Thema sind Wandern und Badeferien. Auch er nimmt keine Arbeit mit. Als Regierungsrat mit kleinen Kindern wird er auch so genug zu tun haben.

Am stärksten packt das Fernweh aber – wie schon letztes Jahr – Staatsschreiberin Vincenza Trivigno. Im vergangenen Sommer waren bei ihr nämlich eine abenteuerliche Fusssafari und Tauchen in Mosambik und Simbabwe im südlichen Afrika angesagt. Dieses Jahr erkundet Trivigno während dreier Wochen Japan. Dort will sie wandern und die Kultur kennen lernen.

Neun 1.-August-Reden

Regierungsräte sind immer gern gesehene 1.-August-Redner. Offenbar nehmen sie solche Einladungen auch gern an, wenn sie am Nationalfeiertag im Land sind. So spricht Landammann Hürzeler am 1. August um 10.30 Uhr an der Bundesfeier Spreitenbach. Danach muss er gleich weiter nach Untersiggenthal, wo er um 12.30 Uhr erwartet wird. Hoffentlich reicht dort die Zeit wenigstens für eine feine Bratwurst.

Eine besonders gute Planung braucht Landstatthalter Urs Hofmann, damit er seine vier Reden aneinander vorbeibringt. Sein Marathon beginnt schon am 31. Juli um 20 Uhr in Murgenthal. Er findet tags darauf um 12 Uhr in Fislisbach seine Fortsetzung. Um 18 Uhr spricht Hofmann in Hornussen und zum Abschluss um 20 Uhr in Buchs.

Markus Dieth hat eine Einladung zur Bundesfeier am 1. August um 10.30 Uhr in Obersiggenthal angenommen. Gleichentags spricht er dann um 18 Uhr auch noch in Leuggern. Sozialdirektorin Franziska Roth schliesslich spricht am Nationalfeiertag um 21 Uhr in Windisch.

Grundsätzlich 365 Tage im Amt

Eine gesetzliche Ferienregelung für die Regierungsräte gibt es übrigens nicht. Sie sind grundsätzlich 365 Tage im Jahr im Amt. Ferien beziehen können sie unter Berücksichtigung der anfallenden Arbeit und der Regierungssitzungen. Für den Fall, dass in der Ferienzeit ein wichtiger Entscheid nötig werden sollte, sei man gewappnet, heisst es bei der Staatskanzlei. Demnach stellt der Aargauer Regierungsrat auch während der Ferienzeit sicher, dass jederzeit ein Regierungsentscheid gefällt werden kann, wenn dies notwendig ist.