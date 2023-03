Von A bis Z Fusion, Kiesabbau, Alterszentrum: Darüber wird in den Aargauer Gemeinden am Sonntag abgestimmt In vielen Gemeinden im Kanton Aargau wird am Sonntag abgestimmt oder gewählt. Wir haben die wichtigsten Traktanden für Sie in der Übersicht zusammengestellt.

Abstimmungen und Wahlen in den Gemeinden von A-Z

Die Ampel steht auf Grün: Doch das letzte Wort zur Fusion zwischen Baden und Turgi hat das Stimmvolk. Alex Spichale

Das Badener Stimmvolk hat am Sonntag über den Zusammenschluss der Stadt mit der benachbarten Gemeinde Turgi zu befinden. Das Abstimmungsergebnis wird mit Spannung erwartet, entsteht bei einem Ja doch die einwohnermässig grösste Stadt im Kanton Aargau.

In Berikon findet am Sonntag die Ersatzwahl für den Gemeinderatssitz von Thomas Trüb statt, der den Rat aus gesundheitlichen Gründen verlassen musste. Zur Wahl gestellt hat sich Stefan Bieri (FDP).

Drohnenaufnahme des Grosszelgs in Birmenstorf: Hier soll in Zukunft Kies und Sand abgebaut werden, weil das Gebiet Niederhard bald erschöpft ist. Sandra Ardizzone

Gegen das Nein der Gemeindeversammlung haben Befürworter des Kiesabbaus im Grosszelg erfolgreich das Referendum ergriffen. Das Stimmvolk muss am Sonntag nun definitiv an der Urne entscheiden.

Befürworter und Gegner führten schon im Vorfeld der Gemeindeversammlung einen teils emotionalen Abstimmungskampf. Vor allem der Mehrverkehr, den der Kiesabbau im Grosszelg nach sich ziehen dürfte, wurde von beiden Seiten thematisiert.

Weil der Brugger Bezirksrichter Urs Herzog (FDP) Ende 2022 zurücktrat, wird diesen Sonntag eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt.

Zwei Personen buhlen um den frei gewordenen Sitz: Marco Leber (FDP) aus Remigen und Angelika Curti (Die Mitte) aus Brugg.

Gegen das vom Gemeinderat vorgelegte Budget 2023 ist in Dürrenäsch das Referendum ergriffen worden. Die Gemeinde rechnete mit einem Steuerfuss von 118 Prozent – also mit 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Am Sonntag stimmen die Bürgerinnen und Bürger erneut über das Budget ab.

Ausserdem wird in Dürrenäsch am Sonntag eine Ersatzwahl für ein Mitglied des Gemeinderates und den Vizeammann für den Rest der Amtsdauer 2022/2025 durchgeführt. Als Mitglied des Gemeinderats zur Wahl stellen sich:

Roth Franziska , 1970, von Dürrenäsch AG und Sachseln OW, Mittelsedelstrasse 28, parteilos, neu

, 1970, von Dürrenäsch AG und Sachseln OW, Mittelsedelstrasse 28, parteilos, neu Sturzenegger Ernst, 1964, von Walzenhausen AR, Brühlmattstrasse 18, parteilos, neu

Als Vizeammann zur Wahl stellt sich:

Sauder Thomas, 1977, von Lupsingen BL, Obere Höhe 4, FDP, neu (bereits Mitglied des Gemeinderates)

In Eggenwil haben gleich zwei Ratsmitglieder demissioniert. Sabrina Meyer und Frank Bonnemeier ziehen aus dem Dorf weg. Neu kandidieren Esther Werthmüller (parteilos) und Roland Belser (SVP).

Blick auf die Mehrzweckhalle der Schulanlage Kretz in Erlinsbach. Daniel Vizentini

Die Schulanlagen in Erlinsbach stossen an ihre Grenzen. Aus diesem Grund legt der Gemeindeverband Schule Erzbachtal den Stimmbürgerinnen und -bürgern drei Kredite vor. Dabei geht es um einen Neubau eines Doppelkindergartens Kretz (3‘680‘000 Franken), einen Ersatzneubau Primarschulhaustrakt Bläuen (5‘630‘000 Franken) und die Sanierung des Schulhauses Bläuen (15‘865‘000 Franken). Über die Bewilligung dieser Kredite stimmt die Gemeinde am Sonntag ab.

Muss saniert werden: Die Geissmann-Ackermann-Strasse in Hägglingen. Nathalie Wolgensinger

An der Häggliger Sommergmeind 2022 wurde ein Kredit von 1,8 Millionen Franken für die Sanierung der Geissmann-Ackermann-Strasse vom Souverän gutgeheissen. Anwohnende haben das Referendum dagegen ergriffen. Am Sonntag wird an der Urne darüber abgestimmt.

Ausserdem steht eine Ersatzwahl für den Gemeinderatssitz von Stephan Kuhnen an, der im Dezember 2022 seine Demission aus dem Gemeinderat bekanntgegeben hat. Zur Wahl stellt sich:

Gass Sonja, geb. 1968, von Basel BS und Binningen BL, wohnhaft Weihermatten 4 (SVP, neu)

In Hallwil wird am Sonntag eine Ersatzwahl für ein Mitglied des Gemeinderates und den Vizeammann für den Rest der Amtsdauer 2022/2025 durchgeführt. Zur Wahl angemeldet haben sich:

Düsterhus Andreas, geb. 1983, von Zürich ZH, Breiten 79, parteilos

geb. 1983, von Zürich ZH, Breiten 79, parteilos Huber Marcel, geb. 1957, von Unterlunkhofen AG, Steinmattweg 416, parteilos

Für den freien Sitz im Islisberger Gemeinderat hat sich niemand zur Wahl gestellt. sil

Die Freiämter Gemeinde muss den freigewordenen Sitz von Frau Vizeammann Jolanda Eggenberger neu besetzen. Innert der Anmeldefrist hat sich allerdings niemand zur Wahl angemeldet. Im ersten Wahlgang können jedoch alle wählbaren Personen aus dem Dorf auf dem Wahlzettel notiert werden. Zur Wahl als Vizeammann stellt sich der bisherige Gemeinderat Stefan Farrér.

Die Gemeinde Niederlenz wählt am Sonntag ein Ersatzmitglied des Gemeinderats und den Vizeammann für den Rest der Amtsdauer 2022/2025. Zur Wahl in den Gemeinderat angemeldet hat sich:

Andres Michèle, 1965, von Langnau i.E. BE, Böllistrasse 38A, Niederlenz, SP

Zur Wahl als Ammann angemeldet hat sich:

Eigensatz-Staubli Rita, 1965, von Jonen AG, Büron LU und Reiden LU, Ackerweg 27, Niederlenz, FDP, bisher Vizeammann

In der Gemeinde Oberrüti wird am Sonntag im zweiten Wahlgang ein neues Gemeinderatsmitglied und der Gemeindeammann gewählt. Zur Wahl stellen sich Urban Stenz und Van Hai Le, der bisherige Kandidat Thomas Rubin hat sich aus dem Rennen zurückgezogen.

Nach der Pensionierung des Gerichtspräsidenten am Bezirksgericht Rheinfelden, Daniel Gasser, wird ein Nachfolger gesucht. Am Sonntag zur Wahl dafür stellen sich Matthias Meier (FDP), Emanuel Suter (SVP) und Björn Bastian (SP) werfen ihren Hut in den Ring.

In Rottenschwil muss die Bevölkerung zum zweiten Mal an die Urne. Es gilt den Platz der im letzten August zurückgetretenen Susanne Merz zu besetzen. Im ersten Wahlgang am 27. November erreichte niemand das absolute Mehr. Am Sonntag zur Wahl stellen sich erneut:

In der Freiämter Gemeinde Villmergen ist die Nachfolge der scheidenden SVP-Gemeinderätin Rosmarie Schneider hart umkämpft. Zwei Männer kandidieren am Sonntag für das Amt:

Die Gemeinde Wettingen nimmt einen neuen Anlauf für ihr Budget 2023. Alex Spichale

An der Volksabstimmung vom 27. November 2022 hat das Wettinger Stimmvolk das Budget der Gemeinde mit rund 60% Nein-Stimmen abgelehnt. Dies nachdem der Gemeinderat mit einer Steuerfusserhöhung von 3% gerechnet hat.

Bei der Neuauflage des Budgets 2023 nimmt der Gemeinderat kleine Änderungen vor und verzichtet vorderhand auf eine Steuerfusserhöhung. Am Sonntag stimmt die Gemeinde erneut über die Genehmigung des Budgets ab.

Die Gemeinde wählt am Sonntag ein Ersatzmitglied des Gemeinderates für den Rest der Amtsperiode 2022/25. Zur Wahl stellt sich:

Spuler-Moser, ‹Carmen› Josefina, 1978, von Bellwald VS und Niedergösgen SO, in Würenlingen, Sonnenbergstrasse 52, frauen-würenlingen, neu

Die Gemeindeversammlung von Würenlos sprach zusätzliches Kapital, um den Kampf für das geplante Alterszentrum Margerite bis vor Bundesgericht fortführen zu können. Ein Referendumskomitee will diesen Entscheid kippen. Konkret geht es dem Komitee um die Tranche von 250’000 Franken für die Weiterexistenz der Alterszentrum Würenlos AG sowie für den Rechtsstreit. Diesen Sonntag stimmt die Gemeinde darüber ab.