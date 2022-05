VON A BIS Z Kampfwahl, Neubau, umstrittene «Bünn»: alle Abstimmungen und Wahlen in Aargauer Gemeinden und Bezirken im Überblick Die Übersicht über die Wahlen und Abstimmungen in den Aargauer Gemeinden und Bezirken.

Abstimmungen in den Bezirken

Bezirk Aarau: Hier stand die Ersatzwahl eines Mitglieds des Schulrats für den Rest der Amtsperiode 2021/2024 an. Nachdem nur eine Kandidatur einging, wurde Daniel Solenthaler (SP) aus Unterentfelden in stiller Wahl gewählt.

Bezirk Baden: Die Stimmbevölkerung wählt eine neue Bezirksrichterin respektive einen neuen Bezirksrichter. Das ist nötig, weil Esther Egger (Die Mitte) wegen der sogenannten Altersguillotine beziehungsweise ihres 70. Geburtstags im Herbst zurücktritt. Es kommt zur Kampfwahl zwischen Ramona Kim (40, Grüne) aus Baden und Rainer Saner (62, Die Mitte) aus Birmenstorf.

Bezirk Zofingen: Hier stand die Ersatzwahl eines einer Bezirksrichterin bzw. eines Bezirksrichters für den Rest der Amtsperiode 2021/2024 an. Nachdem nur eine Kandidatur einging, wurde Roberta Giezendanner (SVP) aus Rothrist in stiller Wahl gewählt.

Abstimmungen in den Gemeinden von A-Z

Das Volk stimmt über den Neubau des Aarauer Pflegeheims Herosé ab. Im Einwohnerrat wurde der Baukredit von 52,11 Millionen Franken mit 44 Ja zu 2 Nein-Stimmen bewilligt. Mehr dazu hier.

Die Referendumsabstimmung über die Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung, die die rege Bautätigkeit einschränken soll, steht an. Seit knapp zwei Jahren ringt das Dorf hier um eine Lösung. Ausgelöst hatte die Diskussion die sogenannte «Staumauer», eine für den Dorfteil Alliswil geplante Überbauung. An der «Gmeind» im November hatte sich eine Mehrheit gegen die Teilrevision ausgesprochen, gegen den Entscheid wurde das Referendum ergriffen.

Da Frau Vizeammann Verena Leuenberger demissioniert, gibt es eine Ersatzwahl für den Rest der laufenden Amtsperiode. Martial Schweizer, parteilos, kandidiert als neuer Gemeinderat und der bisherige Gemeinderat Richard Riedweg, parteilos, als neuer Vizeammann.

Hier findet die Ersatzwahl für die per Ende Jahr zurücktretende Gemeindepräsidentin Ruth Imholz Strinati statt. Als Gemeinderatskandidat aufstellen lassen hat sich Emmanuel Jaggi. Für das Gemeindepräsidium hat sich niemand beworben.

Fusion oder nicht? Burg und Menziken planen den Zusammenschluss auf das Jahr 2023. Und dieser scheint unbestritten wie selten eine Fusion im Kanton Aargau in den vergangenen Jahren. Im Februar stimmten beide Gemeinden klar für eine Fusion: Menziken sagte mit 123 zu 33 Stimmen Ja (rund 78 Prozent Ja-Stimmen), Burg mit 101 zu 7 Stimmen (knapp 94 Prozent Ja-Stimmen). Entsprechend gelassen blicken die Gemeindeammänner dem Abstimmungssonntag entgegen.

Die Gemeindeammänner Erich Bruderer (Menziken) und Marcel Schuller (Burg, r.) blicken der Fusionsabstimmung gelassen entgegen. Valentin Hehli

Der im vergangenen September wiedergewählte Gemeinderat Dominic Frey hat sein Amt per 31. März abgegeben. Seit 2010 weilte er im Gremium, zieht nun aber aus der Gemeinde weg. Für die Ersatzwahl haben sich zwei Kandidaten angemeldet: Der 49-jährige Ernest Heggli (SVP) und der 45-jährige Marc Kramis (parteilos) stellen sich zur Wahl.

Die Gemeinde sucht noch immer eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für den zurückgetretenen Roger Wasmer. Allerdings sind keine Kandidaturen eingegangen.

Der Kaister Gemeinderat will eine gemeinsame Grundwasserfassung mit der Stadt Laufenburg – und so die Wasserqualität verbessern. Nur: An der Gemeindeversammlung im vergangenen Herbst lehnte der Souverän den entsprechenden Kreditantrag über 150’000 Franken ab. Nach dem Referendum kommt das Geschäft nun an die Urne. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Auch in Leutwil sind nur vier Sitze im Gemeinderat besetzt. Die Gemeinde wartet seit zwei Jahren auf eine Kandidatin oder einen Kandidat. Das ist auch diesmal so. Niemand hat sich für den freien Sitz beworben.

Um die rund drei Hektaren grosse «Bünn» wird in Magden seit vielen Jahren gestritten. Am 15. Mai entscheidet der Souverän, ob sie überbaut wird oder grün bleibt. Mehr dazu hier.

Die Gemeinde Mönthal ist die einzige im Bezirk Brugg, die seit den Gesamterneuerungswahlen einen freien Sitz im Gemeinderat noch nicht besetzen konnte. Für die Wahl am 15. Mai ist nun innerhalb der offiziellen Anmeldefrist ein Kandidat gemeldet worden. Raphael Gmür will ins Gremium. Mehr dazu lesen Sie hier.

Herznach und Ueken fusionieren auf den 1. Januar. Am 15. Mai findet deshalb der erste Wahlgang für den neu zusammengesetzten Gemeinderat statt. Während sich in Herznach drei Kandidierende für drei Sitze angemeldet haben, kommt es in Ueken zur Kampfwahl um zwei Sitze. Von Herznacher Seite kandidieren Stephan Gemmet (bisher Gemeindeammann), Hansruedi Rubin (bisher Vizeammann) und Gerhard Zumsteg sowie auf Ueker Seite Robert Schmid (bisher Gemeindeammann), Doris Frey und Max Ries. Mehr dazu hier.