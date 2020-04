Von 2 auf über 626 Fälle: So verlief die Pandemie bisher im Aargau

Vor gut zwei Monaten, am 28. Januar, berichtete diese Zeitung zum ersten Mal über die Vorbereitungen des Kantons auf das neuartige Coronavirus. Damals gab es in der Schweiz zwei Verdachtsfälle, die Personen lagen im Triemlispital Zürich und warteten auf die Testergebnisse. Auf die Frage dieser Zeitung, was der Aargau mit Blick auf das Virus unternehme, sagte eine Sprecherin des kantonalen Gesundheitsdepartements grundsätzlich, man stehe in engem Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit. «Man ist auf Epidemien gut vorbereitet. Dies betrifft das nötige Schutzmaterial als auch den Austausch mit den Spitälern. Fortlaufend werden der aktuellen Lage entsprechend allfällige Massnahmen angepasst beziehungsweise ergänzt.»

Nach zwei Wochen stiegen die Zahlen rasant an

Es sollte noch mehr als einen Monat dauern, bis auch im Aargau die ersten Patienten positiv auf das Coronavirus getestet wurden: Zwei Erkrankte waren es am 2. März. Innerhalb gut eines Monats ist die Anzahl der bestätigten Coronafälle auf 626 gestiegen. In den ersten Tagen war der Zuwachs relativ langsam, es dauerte gut zwei Wochen bis zum 100. Fall. Danach stiegen die Zahlen rasant an, die stärkste Zunahme innert 24 Stunden war vom 24. auf den 25. März mit einem Plus von 53 Fällen zu verzeichnen. Auch in dieser Woche stieg die Zahl der positiv Getesteten nochmals klar – vom 30. März auf den 1. April von 499 auf 509 Fälle.

Die Entwicklung der Pandemie in einer Grafik: