Vom Küchenbrand bis zur Grosstierrettung: Hier lernen Feuerwehr-Offiziere, was sie können müssen

Rauch kommt aus dem Kleintransporter, ein Mann liegt scheinbar bewusstlos am Boden. Feuerwehrleute stehen in einiger Entfernung, die Männer und Frauen machen sich Notizen – aber keiner macht Anstalten, dem Bewusstlosen zu helfen. «Sehr gut», urteilt Instruktor Antonio Angelicchio, der den Offizierskurs in Fislisbach leitet. Er erläutert: «Auf der Ladefläche befinden sich Fässer mit Chemikalien. Wenn die Rettungskräfte hier kopflos losstürmen würden, dann müssten sie bald selber gerettet werden.»

Es ist einer der Merksätze, die den angehenden Feuerwehr-Offizieren beigebracht wird: feststellen, beurteilen, entscheiden. Sie sollen Einsätze leiten, delegieren, sagen, was wo und von wem gemacht werden soll. «Das ist eine grosse Verantwortung», sagt Angelicchio. «Wenn die Lage falsch beurteilt wird, hat das Auswirkungen auf alles Folgende.»

Damit die Offiziere Einsätze koordinieren können, müssen sie beispielsweise auch die Zusammenarbeit mit anderen Rettungs- und Partnerorganisationen beherrschen. Dementsprechend breit gestaltet sich die Ausbildung. Am Kurs in Fislisbach lernen Feuerwehrfrauen und -männer an sieben Tagen in 48 Lektionen und sechs Vorträgen, wie sie im Einsatz am Effizientesten vorgehen und welche Ressourcen dafür zur Verfügung stehen. Die Szenarien reichen vom Küchenbrand bis zur Grosstierrettung und zu Überschwemmungen. Auch das Auftreten vor einer Gruppe wird geübt. Und ein Kollege von der Kantonspolizei erklärt, wie die Spurensicherung bei einer Brandermittlung funktioniert und worauf die Feuerwehr achten sollte.

Was zählt, sind Routine und Erfahrung

Der Baggerfahrer ist verzweifelt – er hat eine Gasleitung erwischt, eine Flamme steigt vom Rohr empor. «Soll ich das Loch zuschütten?», fragt er die herbei eilenden Feuerwehrleute. «Nein, schalten sie die Maschine ab und kommen sie aus dem Fahrzeug», ruft einer ihm zu, ein anderer stellt die Gasleitung ab. «Würde man die Flamme löschen, und das Gas weiter fliessen, dann könnte sich ein Gas-See bilden. Das kann gefährlich werden, weil man den nicht sieht – solange das Gas verbrennt, ist die Lage sicherer», erklärt Angelicchio. Über 30 Jahre Erfahrung hat er auf dem Buckel, und Erfahrung ist etwas vom Wichtigsten, was es bei den Rettungskräften braucht. «Kein Einsatz ist gleich wie der andere, es gibt kein Rezeptbuch. Wir lernen Schemas, aber die muss man auf die entsprechende Situation anpassen können», so der Instruktor.