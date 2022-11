Zeitgeschichte im Bild Die Anfänge des Eishockey im Aargau: Vom gefrorenen Weiher auf die Kunsteisbahn Im Jahr 1940 wurde im Aargau der erste Eishockeyclub gegründet. Weitere Vereine folgten bald. Was den Sportlern jedoch zunehmend zusetzte, waren nicht garstiges Wetter und Kälte - im Gegenteil.

Der EHC Niederrohrdorf bei einem Spiel im natürlichen Moosstadion. Bild: Sammlung Hansheiri Irniger

Auf das Jahr 1940 geht die Gründung des Eishockeyclubs Kleindöttingen zurück, der sich selbstbewusst als ältester Hockeyverein im Kanton bezeichnet. Acht Jahre später taten sich dann im Wasserschloss acht junge Männer zusammen, um den EHC Vogelsang aus der Taufe zu heben. Sie spielten auf einer Natureisbahn, die jeden Herbst aufs Neue mit viel Handarbeit planiert werden musste. Mit einem Traktor pumpte man anschliessend das Wasser aus der Aare auf den Platz, später aus einer eigens angelegten Zisterne.

Die elektrische Beleuchtung und eine Clubhütte – ursprünglich ein Barrierenwärterhäuschen der SBB – komplettierten die Einrichtung des Vogelsanger Stadions. In der Saison 1953/54 traten die Eissportler erstmals zu Meisterschaftsspielen an. Bis zu 1000 Personen schauten zu und machten die Spieltage zu regelrechten Volksfesten. Schon ein Jahr darauf reiste die Equipe zu einem Trainingslager ins eishockeyverrückte Davos.

Etwas andere Voraussetzungen hatten die Mitglieder des Turnvereins Niederrohrdorf. Sie lieferten sich Partien mit Stock und Puck auf den Dorfstrassen, wo in den bitterkalten Kriegswintern der Schnee kompakt und lange liegen blieb. Als Folge des Treibstoffmangels störten keine Autos. Auf die Kriegsjahre geht auch der Abbau von Torf zu Heizzwecken im Niederrohrdorfer Moos zurück. Er hinterliess eine offene Wasserfläche, die im Sommer zum Baden und im Winter zum Schlittschuhlaufen einlud. Hier, auf dem Weiher, richteten die Enthusiasten 1949 ein Spielfeld ein. Die Begeisterung sprang auf die Bevölkerung über.

Das Publikum war so zahlreich, dass es auf dem Natureis nicht mehr sicher war. Deshalb hoben die Eishockeyaner in Gemeinschaftsarbeit im hinteren Moos ein neues Eisfeld aus und bauten eine Zuschauertribüne. Dazu kam eine zwei Kilometer messende Stromleitung, damit Beleuchtung, Lautsprecheranlage und Match-Uhr funktionierten. Eine Baracke diente als Umkleidekabine für die Mannschaften und als Lager für Tore, Banden und Bänke. Von Letzteren brauchte es viele, denn zu den besten Zeiten kamen 2500 Schaulustige ins Stadion. Viele von ihnen per Extrabus aus dem nahen Baden. Örtliche Metzgereien und Bäckereien verkauften Getränke, Brot und Wurstwaren. In der Pause drehten Eiskunstläuferinnen ihre Runden.

Problem für Hockeyclubs: Immer wieder Tauwetter

Während die Vereine in Vogelsang und Niederrohrdorf bis in die erste und zweite Liga vorstiessen, ging es beim EHC Bergdietikon rustikaler zu. Als Spielfeld diente von 1950 bis 1958 der gefrorene Egelsee, der grösste ganz im Kanton gelegene See. Abgesehen von den Aktiven erfasste die Klubstatistik rund 100 Passivmitglieder.

Sie leisteten einen Jahresbeitrag von einem Fünfliber und bekamen dafür freien Eintritt im Naturstadion am Hasenberg. Ein Einzeleintritt kostete einen Franken. Die Bergdietiker Spieler zogen sich wie ihre Gegner im «Restaurant Egelsee» um und nahmen von dort einen halbstündigen Marsch unter die Füsse. Zeitweilig unterstützt sahen sich die Einheimischen vom Tschechoslowaken Jaroslav Duffek, der schon in seinem Heimatland Eishockey gespielt und manchen Trick auf Lager hatte. Neben dem eigenen Dorf wollte in jenen Jahren auch ganz Dietikon wissen, was auf dem Egelsee passierte.

Die Eishockeyvereine im ganzen Aargau sahen sich im Laufe der Zeit immer wieder vom Tauwetter überrascht. Je länger, desto öfter. Die sorgsam gezogenen Linien verschwammen. Banden, Tore und Spielerbänke mussten gerettet werden. Kantonsweit waren die EHC gezwungen, auf die Kunsteisbahnen in Aarau, Wettingen, Wohlen oder Oerlikon auszuweichen. Deshalb lösten sich immer mehr Clubs auf. Oder sie sahen sich gezwungen, zu fusionieren.