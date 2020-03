Vom ersten Aargauer Corona-Fall bis zum Spital-Notplan in nur drei Wochen

Im Aargau ist die Zahl der bestätigten Corona-Erkrankten in den letzten Tagen stark angestiegen. Am Donnerstag waren es noch 118 Fälle, am Freitag 168 und bis Sonntagmittag wurden nun 232 gezählt. Als neuer Gesundheitsdirektor ist Jean-Pierre Gallati seit Ausbruch der Epidemie oberster Krisenmanager des Kantons – eine Chronologie der Ereignisse.