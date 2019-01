Im Anhörungsbericht skizziert der Regierungsrat seine Vision der Spitallandschaft 2035. Die Regierung will die Regionalspitäler zu Gesundheitszentren machen, welche die stationäre Grundversorgung in der Region sicherstellen und sich schwergewichtig um ambulante Leistungen kümmern. Die CVP findet, die Vision stifte mehr Verwirrung als sie Klarheit schaffe. Die Bevölkerung befürchte, ihre Spitäler zu verlieren. Dabei könne sich die Bedeutung der Regionalspitäler wegen der Bevölkerungsentwicklung und des medizinischen Fortschritts auch anders verändern. Die Bedürfnisse, die sich daraus ergeben, könnten weder in Aarau noch in Baden abgedeckt werden, ausser man würde dort massiv ausbauen, schreibt die CVP.

Die Grünen finden den Vorschlag der Regierung zu Funktion und Aufgabe der Regionalspitäler unausgegoren. Die Charakterisierung der Regionalspitäler als Gesundheitszentren sei zu eng gehalten. Es dürfe bezweifelt werden, dass die in die Zentren verlagerten Behandlungen der spezialisierten Medizin dort künftig günstiger angeboten werden.

Die SVP fordert den Regierungsrat auf, die Spitallandschaft 2035 zu konkretisieren, also aufzuzeigen, welches Spital, in Zukunft was macht und auch, was die Spitäler heute machen. Nur so sei ein Vergleich möglich. Das vorgelegte Szenario findet die Volkspartei unklar.

Die SP hält fest, im Moment herrsche etwas Wildwuchs. Es brauche klare Strukturen und Spielregeln. Um die Akzeptanz zu erhöhen schlagen die

Sozialdemokraten vor, die Bezeichnung Regionalspital nicht durch Gesundheitszentrum zu ersetzen. (nla)