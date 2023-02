Volksinitiative Mitmachen, statt nur darüber reden: Initiative für Stimmrechtsalter 16 ist eingereicht Die Initiative für Stimmrechtsalter 16 im Aargau ist zu Stande gekommen. Am Dienstagnachmittag haben Jungparteien 3100 Unterschriften eingereicht – man nehme damit niemandem etwas weg, sagt die Präsidentin der Jungen Mitte.

Übergabe der gesammelten Unterschriften für Stimmrechtsalter 16 an Dieter Kindlimann, den Generalsekretär der Staatskanzlei. Sandra Ardizzone

Wer die Staatsbürgerschaft hat und volljährig ist, darf in der Schweiz an die Urne. Diese Grenze gilt in fast allen Kantonen und auf allen politischen Ebenen gleichermassen – und sie sei willkürlich, sagt Jacqueline Wick, die Präsidentin der Aargauer Jungen Mitte. Bis 1996 wurde man erst mit 20 Jahren volljährig, fast drei Jahrzehnte später könne man also das Stimm- und Wahlrecht durchaus noch einmal nach unten korrigieren, findet die 22-Jährige.

Sie ist damit nicht allein. Am Dienstag hat die Junge Mitte, zusammen mit den Jungparteien von Grünen, GLP und EVP, sowie der Juso, bei der Aargauer Staatskanzlei eine Volksinitiative für das Stimmrechtsalter 16 eingereicht. Die Pakete mit den Unterschriften übergaben sie an Dieter Kindlimann, den Generalsekretär der Staatskanzlei.

Mit im Komitee ist auch die Sektion Freiamt der Jungfreisinnigen und ein Mitglied der Jungen SVP. Dabei hat sich von bürgerlicher Seite bereits Widerstand gegen die Initiative formiert, ein Komitee bestehend aus Mitgliedern der Jungen SVP, den Jungfreisinnigen und der SVP bekämpft Stimmrechtsalter 16.

Auch freisinnige Unterstützer

Die politische Herkunft spiele indes bei der Unterstützung nur eine untergeordnete Rolle, sagt Peter Weihrauch von den Jungen Grünen. «Alle haben grossen Einsatz gezeigt beim Sammeln», erzählt er. Dabei habe man die Stimmung in der Bevölkerung für oder gegen das Anliegen gespürt. Auch von Freisinnigen komme Unterstützung, weiss Weihrauch seither.

Die Mitte ist in der Frage ebenfalls gespalten. «Für mich als junge Politikerin ist klar, dass ich Stimmrechtsalter 16 unterstütze», sagt dazu Junge-Mitte-Präsidentin Jacqueline Wick. Staatskunde, die Parteien und politische Partizipation werden in diesem Alter in der Schule thematisiert. Es würde also Sinn machen, könnten die Jugendlichen ihr Wissen direkt anwenden und müssten nicht noch zwei Jahre warten, findet die Politikerin.

Je früher man sich damit auseinandersetze, desto selbstverständlicher werde die Politik zudem: «Politik sollte zum Leben dazugehören.» Vom politischen Nachwuchs, der so gefördert würde, profitierten schliesslich alle, so Wick.

Symbolträchtiger Tag

3100 Unterschriften sind seit Sammelstart vor genau einem Jahr zusammengekommen, 3000 braucht es zum Zustandekommen der Initiative. Den 7. Februar als Einreichedatum haben die Jungparteien nicht zufällig gewählt: an diesem Tag im Jahr 1971 haben die Schweizer Ja gesagt zum Frauenstimmrecht.

Als Nächstes befindet der Grosse Rat über die Initiative und sofern es nicht zu einem akzeptierten Gegenvorschlag kommt, werden die Aargauerinnen und Aargauer danach über Stimmrechtsalter 16 abstimmen. Bisher haben es solche Initiativen in der Schweiz schwer: Einzig der Kanton Glarus kennt ein Stimmrechtsalter 16. Zuletzt scheiterten im letzten September in Bern und im Mai in Zürich Volksbegehren für ein tieferes Stimm- und Wählalter.

Medientermin vor dem Grossratsgebäude: Nico Zobrist (Juso) ist der Kommunikationsverantwortliche des Initiativkomitees. Sandra Ardizzone

«Wir werden unser Bestes geben, die Argumente aufzuzeigen und die Bevölkerung vom Stimmrechtsalter 16 zu überzeugen», sagt der 21-jährige Nico Zobrist, der Kommunikationsverantwortliche der Initiantinnen und Initianten. Es gehe dabei nicht um einen Konflikt zwischen Jung und Alt, sondern um einen Gesellschaftsvertrag, wie bei der Rente. Der Einsatz der Jungen für ihr Anliegen sei ein Zeichen an die gestandeneren Politikerinnen und Politikern, dass sich die Unterstützung lohne, glaubt er.

Denn eigentlich ist es einfach: «Stimmrechtsalter 16 nimmt niemandem etwas weg», resümiert Jacqueline Wick.