Volksbegehren Zu teuer, schwer umzusetzen, Erfolg nicht messbar, Programme schon vorhanden: Aargauer Regierung lehnt Klimaschutz-Initiative ab Drei Prozent der Gebäude im Kanton sollen pro Jahr energetisch saniert werden, zudem soll soviel Fördergeld im Aargau eingesetzt werden, wie als CO 2 -Abgabe nach Bern fliesst: Das verlangt die Klimaschutzinitiative. Die Regierung lehnt das Volksbegehren ohne Gegenvorschlag ab, abgestimmt wird Ende November.

Robert Obrist, Fraktionspräsident der Grünen im Grossen Rat, bei der Einreichung der Klimaschutzinitiative im Juni vor einem Jahr. Chris Iseli

Im Juni 2020 haben die Grünen die Klimaschutz-Initiative eingereicht, dafür kamen gut 3500 Unterschriften zusammen. Das Volksbegehren verlangt, dass pro Jahre drei Prozent des Gebäudebestandes im Aargau energetisch saniert werden. Zudem soll der Kanton gleich viel Geld für Gebäudesanierungen bereitstellen, wie mit der CO 2 -Abgabe abfliesst. Die kantonale Initiative wird auch von der SP und dem Aargauischen Baumeisterverband unterstützt.

Die Zielrichtung der Initiative stimme mit der kantonalen und eidgenössischen Energiepolitik überein, die mehr Energieeffizienz bei Gebäuden und den Einsatz von erneuerbaren Energien vorsehe, schreibt die Regierung in ihrer Botschaft zur Initiative. Trotzdem lehnt der Regierungsrat das Volksbegehren ab - dies aus folgenden Gründen.

1) Die Initiative sei teuer: «Der notwendige kantonale Mitteleinsatz für die vollständige Rückführung der CO 2 -Abgaben in den Kanton Aargau ist kaum planbar und stellt eine hohe Belastung für den Staatshaushalt dar.»

2) Die Initiative sei nicht nötig: «Die von der Initiative vorgesehenen Mittel übersteigen die Nachfrage nach Gebäudemodernisierungen wesentlich.»

3) Die Ziele der Initiative liessen sich nicht überprüfen: «Die Zielsetzung, drei Prozent des gesamten Gebäudebestandes zu sanieren, ist mit den aktuellen Datengrundlagen nicht mess- und steuerbar. Mit zunehmender Dauer und Anzahl bereits modernisierter oder ersetzter Bauten wird eine Vorgabe in Abhängigkeit des gesamten Gebäudebestands immer unrealistischer.»

4) Die Initiative würde viel Bürokratie bringen: «Unter hohem administrativen Aufwand müsste eine systematische, weitreichende Erfassung aller durchgeführten Massnahmen am Gebäude eingeführt werden um die Zielerreichung zu messen. Finanzielle Anreize alleine sind nicht ausreichend um Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer zu Massnahmen zu bewegen.»

5) Es gebe schon genug Fördermittel: «Mit dem vom Grossen Rat genehmigten Verpflichtungskredit Förderprogramm Energie 2021– 2024 verfügt der Kanton bereits über Mittel, mit denen ein ausgewogenes und zielführendes Förderprogramm für Massnahmen zur Unterstützung von Gebäudemodernisierungen angeboten werden kann.»

Nein ohne Gegenvorschlag, Abstimmung am 28. November

Deshalb lehnt der Regierungsrat die Initiative ab und verzichtet auch auf einen Gegenvorschlag, wie es in einer Mitteilung heisst. Er hält aber fest, der Kanton investiere bereits heute und in den kommenden Jahren sehr viel in den Klimaschutz. So unterstütze der Regierungsrat das Klimaschutz-Abkommen von Paris, das Ziel «Netto Null bis 2050» und – wie der Bundesrat und die anderen Kantone – das neue CO2-Gesetz des Bundes, das am 13. Juni zur Abstimmung gelangt.

Die kantonale Klimaschutz-Initiative wird im Mai oder Juni in den zuständigen Fachkommissionen des Grossen Rats behandelt. Die Abstimmung im Kantonsparlament ist für August vorgesehen, am 28. November soll dann die Bevölkerung über die Initiative abstimmen.