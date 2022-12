Volksbegehren Mehr Schutz für die Aargauer Bäche, Teiche und Auen: Umweltverbände lancieren die «Gewässer-Initiative» Vor 30 Jahren setzten die Umweltverbände zum Auenschutz an. Das ist gelungen. Jetzt wollen sie die Aargauer Feuchtgebiete fördern, vergrössern und vernetzen – für mehr Biodiversität, Klimaschutz und eine attraktive Landschaft. Am Montag starten sie eine Volksinitiative.

Die Auenlandschaft in Rietheim: Den Auen im Aargau geht es gut. Für die Gewährleistung der Biodiversität sollen jetzt die Aargauer Feuchtgebiete insgesamt geschützt und vernetzt werden. Valentin Hehli (29. September 2021)

Mehr lebendige Feuchtgebiete und damit mehr Biodiversität für den Aargau, das wünschen sich fünf Aargauer Umweltverbände. Am kommenden Montag lancieren der Aargauische Fischereiverband, die kantonalen Sektionen von Pro Natura, WWF und Bird Life, sowie der Landschaftsschutzverband Hallwilersee ihre «Gewässer-Initiative», wie die AZ weiss.

Der Schutz des Lebensraums Gewässer soll damit in die kantonale Verfassung aufgenommen werden. Laut Initiativ-Text, welcher der AZ vorliegt, sollen Kanton und Gemeinden dafür sorgen, dass innert 20 Jahren nach Inkrafttreten der Verfassungsbestimmung, die zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität erforderlichen Feuchtgebiete geschaffen werden. Solche Feuchtgebiete sind etwa Bäche, Auen, Moore, Weiher und Teiche.

Geht es ihnen gut, dürfen sie naturnah fliessen oder stehen und sind sie so vernetzt, dass sich die Arten ausbreiten können, fördert das die Biodiversität. Diese ist aber kein reiner Selbstzweck: Kühlende Bäche, Auen und Moore tragen auch zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz bei, eine attraktive Landschaft fördert die Gesundheit der Menschen, natürliche Wasserkreisläufe dämmen die Hochwassergefahr ein.

Per Initiative innert 20 Jahren zu mehr Artenvielfalt – das ist für die Aargauer Umweltverbände nichts Neues. Die Aueninitiative von acht Natur- und Umweltschutzorganisationen wurde 1993 von zwei Dritteln der Stimmenden an der Urne angenommen. Der Auftrag war, dass in 20 Jahren ein Auenschutzpark entstehen soll, der ein Prozent der Kantonsfläche umfasst. Das Flächenziel ist heute nach Angaben des Kantons erreicht. 1611 Hektaren Fläche sind im Richtplan 2011 dem Auenschutzpark zugewiesen. Vollständig umgesetzt sind aber noch nicht alle Aufwertungsprojekte.

Auch wenn der Auenschutzpark Rückhalt in Politik und Bevölkerung hatte: Ohne Nebengeräusche und Einsprachen von betroffenen Landbesitzern ging es nicht. Auch Landwirtschaft und Gemeinden waren vom Projekt nicht nur begeistert.

Zur «Gewässer-Initiative» äusserten sich die Initianten am Dienstag mit Verweis auf die Lancierung am nächsten Montag nicht. Dann wird das Initiativ-Komitee vorgestellt und die Unterschriftensammlung offiziell gestartet.