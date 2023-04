Volksbegehren Initiative will Langzeit-Bezügern die Sozialhilfe kürzen: SVP-Prominenz setzt sich für das umstrittene Anliegen ein Bei allen, die zwei Jahre oder länger Sozialhilfe beziehen, sollen die Beiträge um fünf Prozent gekürzt werden. Das verlangt eine Volksinitiative der Jungen SVP Aargau, die am Donnerstag lanciert wurde. Im prominenten Initiativkomitee sitzen auch SVP-Präsident Andreas Glarner und Nationalrätin Martina Bircher.

Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen» gegen Langzeitbezug von Sozialhilfe: Ramon Hug (Präsident JSVP Aargau), Nicole Müller-Boder (Grossrätin SVP), Martina Bircher (Nationalrätin SVP), Samuel Hasler (Vorstandsmitglied JSVP Aargau, von links) Bild: ZVG

Mehrfach haben rechtsbürgerliche Politikerinnen und Politiker im Aargau schon versucht, die Ansätze der Sozialhilfe zu kürzen. So verlangte die heutige SVP-Nationalrätin Martina Bircher, als sie noch im Aargauer Kantonsparlament sass, zusammen mit FDP-Grossrat Adrian Schoop eine Kürzung des Grundbedarfs für alle Bezüger um 30 Prozent. Auch beim neuesten Anlauf sind Bircher und Schoop beteiligt: Sie sitzen im Komitee der Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen», die von der Jungen SVP Aargau lanciert wird.

Die Initiative verlangt, dass allen Personen, die seit zwei Jahren Sozialhilfe beziehen, die Ansätze um fünf Prozent gekürzt werden. Sie sieht diverse Ausnahmen vor, unter anderem für Kinder unter 18 Jahren, Mütter und Väter mit Kindern unter 4 Monaten oder Personen ab 55 Jahren, die während mindestens 20 Jahren in der Schweiz erwerbstätig waren und in dieser Zeit keine Sozialhilfe bezogen haben. Die Unterschriftensammlung beginnt nach der Ausschreibung im Amtsblatt am 24. April.

Initiativkomitee kritisiert zunehmenden Langzeitbezug

Bircher und Schoop sind nicht die einzigen bekannten Unterstützer, hinter der Initiative stehen auch SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner und Grossrätin Nicole Müller-Boder. Präsidiert wird das Komitee von SVP-Aarau-Präsident Samuel Hasler, der bei der Medienkonferenz sagte: «Dass es im Aargau fast 1000 Fälle gibt, wo Personen nach mehr als 7 Jahren immer noch vom Staat abhängig sind, davon die Hälfte über 10 Jahre, dass ist weder nachvollziehbar noch erklärbar.»

Ramon Hug, Präsident der Jungen SVP, sieht den Zweck der Sozialhilfe darin, Menschen in Not zu helfen. «Diese Hilfe soll gezielt und massvoll angewendet werden, Bezüger sollen nur für eine kurze Dauer vom Staat abhängig sein», hielt Hug fest. Martina Bircher, die Sozialvorsteherin in Aarburg ist, sagte: «Leider erlebe ich immer wieder, dass Sozialhilfe nicht als letztes und vorübergehendes Auffangnetz angesehen wird.» Für immer mehr Personen seien die Beiträge zu einer Art bedingungslosem Grundeinkommen geworden.

Nicole Müller-Boder wies darauf hin, dass im Aargau per 31. Dezember 2021 insgesamt 13’306 Personen von der Sozialhilfe abhängig waren. «50 Prozent davon sind bereits länger als zwei Jahre bedürftig, 23 Prozent sogar länger als fünf Jahre», ergänzte die Grossrätin. Sie kritisierte, dass die Forderung von Bircher und Schoop aus dem Jahr 2017 nicht umgesetzt worden sei – um so mehr brauche es jetzt die Initiative.