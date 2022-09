Villmergen Lieferwagen kollidiert in der Nacht mit Kuh und Kalb – beide Tiere tot Am frühen Dienstagmorgen ist in Villmergen ein Lieferwagen in eine Kuhherde gefahren, die sich auf der Strasse befunden hatte. Durch die Kollision verstarben eine Kuh und ein Kalb noch auf der Unfallstelle. Der Lenker blieb unverletzt.

Der Unfall endete für die Kuh und das Kalb tödlich. Kapo Aargau

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, kurz vor 2 Uhr. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein Lieferwagenfahrer mit seinem Anhänger auf der Bünztalstrasse in Villmergen Richtung Dintikon. Auf der Höhe der Verzweigung zur Villmergerstrasse befand sich eine Herde Kühe auf der Strasse. Der 51-jährige Lenker kollidierte in der Folge mit einer Kuh und einem Kalb.

Die beiden Tiere verstarben aufgrund der Kollision noch auf der Unfallstelle, der Lenker blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der Lieferwagen die entlaufene Kuhherde zu spät bemerkt haben, eine Kollision konnte er deshalb nicht mehr verhindern. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Der Unfallverursacher wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es auf der Bünztalstrasse während mehreren Stunden zu Behinderungen. (agt/pd)