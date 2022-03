Villmergen Honda-Fahrerin gerät aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und wird von Lastwagen gerammt Am Dienstagmorgen ist es in Villmergen zu einem Unfall gekommen. Laut Angaben der Aargauer Kantonspolizei ist niemand schwer verletzt worden. Die Unfallverursacherin ist aber ins Spital gebracht worden.

Die Kollision war heftig. Alessandro Di Fante / Tele M1

Am Dienstag ist es kurz nach zehn Uhr auf der Bünztalstrasse zwischen Villmergen und Dintikon zu einem heftigen Unfall gekommen. Eine 39-jährige fuhr mit ihrem Honda auf der geraden Ausserortsstrecke in Richtung Lenzburg, als sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stiess sie mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, wie die Kapo Aargau mitteilt. Ihr Wagen wurde von der Strasse geschleudert und kam demoliert in der Böschung zum Stillstand.

Ein Seat, der hinter dem Lastwagen fuhr, stiess zudem mit diesem zusammen und landete ebenfalls abseits der Strasse.

Eine Ambulanz brachte die 39-jährige Unfallverursacherin ins Spital. Nach ersten Angaben kam sie mit leichten Verletzungen davon. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere zehntausend Franken.

Aus welchem Grund die Unfallverursacherin die Herrschaft über ihren Wagen verlor, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten ordnete bei der 39-Jährigen eine Blut- und Urinprobe an.

Die Unfallstelle war bis 13.20 Uhr gesperrt. Regionalpolizei und Feuerwehr leiteten den Verkehr örtlich um.

