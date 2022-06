Villigen Klima-Protest gegen den Holcim-Steinbruch: Die Regierung verteidigt den Polizeieinsatz Anfang April besetzten Klimaaktivsten ein Areal beim Holcim-Steinbruch Gabenchopf in Villigen. Die Polizei räumte das Camp, was zu Kritik und einem Vorstoss der Grünen im Grossen Rat führte. Laut der Regierung war der Einsatz, bei dem mehrere Aktivisten angezeigt wurden, jedoch verhältnismässig.

Polizisten räumen am 3. April das Protestcamp «ZAD Geissberg» gegen die Erweiterung des Steinbruchs Gabenchopf des Zementkonzerns Holcim. Keystone

Am 3. April richteten Klimaaktivistinnen und -aktivisten im Wald am Geissberg bei Villigen ein Protestcamp ein. Sie wollten verhindern, dass der Steinbruch Gabenchopf erweitert wird. Dieser liefert Kalkstein an das Zementwerk Siggenthal, das zum Holcim-Konzern gehört. Holcim ist laut den Aktivistinnen und Aktivisten der grösste CO2-Produzent der Schweiz. Noch am gleichen Tag räumte die Kantonspolizei das besetzte Gelände, doch die Aktion hatte ein politisches Nachspiel.

Grünen-Grossrat Nicola Bossard kritisierte den Polizeieinsatz als unverhältnismässig und stellte dem Regierungsrat in einer Interpellation mehrere Fragen. Er wollte unter anderem wissen, wie viele Wegweisungen ausgesprochen wurden, ob Holcim die Räumung des Camps verlangt habe, und warum die Polizei von der Aktion wusste. Bossard kritisierte weiter, die Polizei habe bei der Räumung private Gegenstände zerstört und die Gesundheit der Aktivistinnen und Aktivisten gefährdet, die auf Bäume geklettert waren und sich dort angeseilt hatten.

Regierungsrat bezeichnet Einsatz der Polizei als verhältnismässig

In seiner Antwort auf den Vorstoss, die am Freitag publiziert wurde, schreibt der Regierungsrat: «Die Verhinderung bzw. Beendigung der illegalen Besetzung war recht- und verhältnismässig.» Vor dem Eintreffen der Polizei hätten sich vier Personen in den Bäumen angeseilt, zwei seien dann freiwillig heruntergeklettert. Zwei weitere blieben auf den Bäumen, am Abend sagte eine von ihnen, sie leide an Unterkühlung und könne nicht selber herunterklettern.

«Die Kantonspolizei organisierte deshalb für die Bergung die eigenen Kletterspezialisten sowie eine Feuerwehrleiter», steht in der Antwort. Die Frauen hätten die Bäume unter Absicherung durch Kletterspezialisten der Polizei verlassen. Die Besetzerin mit Unterkühlung sei «sicherheitshalber per Ambulanz zur Kontrolle ins Spital überführt» worden. Die Polizei hat laut Regierung alle Massnahmen getroffen, um den Besetzerinnen den gefahrlosen freiwilligen Abstieg zu ermöglichen.

Insgesamt vier Aktivistinnen und Aktivisten waren auf Bäume geklettert und hatten sich dort angeseilt. Keystone

Weiter heisst es in der Antwort, dass Holcim gegenüber der Kantonspolizei ausdrücklich erklärt habe, «dass eine illegale Besetzung zu verhindern resp. zu beenden sei und bei Antragsdelikten Strafantrag gestellt werde». Tatsächlich hat das Unternehmen, dem der Steinbruch gehört, Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingereicht. Insgesamt wurden 31 Aktivistinnen und Aktivisten für Abklärungen ins Polizeikommando in Aarau überführt. Sechs von ihnen wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Gericht bestätigt Wegweisungen, Streit um vernichtetes Material

In Verlauf des Einsatzes wies die Kantonspolizei Aargau laut Regierungsrat total 50 Besetzerinnen und Besetzer vom Gebiet um den Gabenchopf weg. Drei Personen reichten gegen die Wegweisungsverfügung Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein. Dieses trat auf keine der Beschwerden ein, die Wegweisungen sind also rechtskräftig.

Ausserdem hat die Polizei diverse Gegenstände sichergestellt, «die dem Aufbau und Erhalt eines illegalen Protestcamps dienten». Die Rückgabe der Gegenstände, die Personen zugeordnet werden konnten, sei in die Wege geleitet worden. Die meisten Gegenstände, die sich niemandem zuordnen liessen, wurden entsorgt. Vier Besetzerinnen kritisieren, ihre Sachen seien unrechtmässig entsorgt worden, sie stellen deshalb Schadenersatzforderungen.

Aktivisten versuchten schon im Herbst 2021 den Steinbruch zu besetzen

Die Regierung hält fest, die Polizei habe weder verdeckte Ermittler eingesetzt noch Aktivisten abgehört. In den sozialen Medien habe es Besetzungsaufrufe gegeben, zudem sei am 1. April bei einer normalen Verkehrskontrolle im Raum Brugg ein Kleinbus mit fünf Personen kontrolliert worden. «Daraus ergaben sich Hinweise, dass ein illegaler Besetzungsversuch des Steinbruchs in Villigen unmittelbar bevorstehen könnte», schreibt der Regierungsrat.

Zudem geht aus der Antwort hervor, dass Klimaaktivisten schon im September 2021 versucht hatten, beim Steinbruch eine «zone à défendre», also ein illegales Protestcamp zu errichten. Dies habe die Kantonspolizei Aargau jedoch verhindern können.