Villigen Energie in Form von Methangas speichern: So will das PSI die Abhängigkeit von fossiler Energie verringern Das Paul Scherrer Institut (PSI) und ein Start-up wollen gemeinsam einen Schritt zur Energiewende machen. Die am PSI entwickelte Technologie zur Speicherung von Energie in Gasform soll nun vermarktet werden.

Von links: Andreas Aeschimann und Luca Schmidlin von Alphasynt und Tilman Schildhauer vom PSI vor der Anlage. Markus Fischer / PSI

Die Forschung am PSI dauert mittlerweile schon fast zehn Jahre. Das Labor für Bioenergie und Katalyse tüftelt an Prozessen, um Biogase aus land- und forstwirtschaftlichen Abfällen in Energie zu verwandeln. Dabei wurde eine Methode entwickelt, mit welcher aus Biomethan flüssige Brenn- oder Treibstoffe gewonnen werden. Somit wird vereinfacht gesprochen aus Gülle oder Pflanzen Energie gemacht.

Mittlerweile wurde die Methode gar verfeinert. Musste das Biogas wegen des hohen Anteils an Kohlendioxid bisher speziell aufbereitet werden, gibt es jetzt eine elegantere Lösung. «Das CO2 muss dabei nicht mehr abgetrennt werden», erklärt Forschungsleiter Tilman Schildhauer. Das Biogas wird stattdessen in einem sogenannten Wirbelschichtreaktor mit Wasserstoff versetzt. «Mit der dadurch einsetzenden chemischen Reaktion lässt sich sogar zusätzliches Methan gewinnen», erklärt Schildhauer.

Aus überschüssigem Strom wird Gas

Der Clou am Ganzen: Die für den Prozess benötigte Energie kann überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energiequellen entnommen werden. Auf diese Weise kann Energie gespeichert werden, die «zu viel» produziert und aktuell nicht benötigt wird. Zum Beispiel von Photovoltaikanlagen, welche im Sommer bei zu hoher Leistung teilweise vom Netz genommen werden müssen.

In diesem Reaktor findet die Reaktion von CO2 und Wasserstoff zu Methan und Wasser statt. Markus Fischer / PSI

Dieser Strom würde künftig also nicht mehr verloren gehen, sondern durch den beschriebenen «Methanisierungsprozess» saisonal in Form von Methangas gespeichert werden. Wenn der Energie-Bedarf (z.B. im Winter) dann grösser ist, kann der Gas-Speicher angezapft werden. Etwa um daraus Strom zu machen, das Gas in der Industrie als Hochtemperaturwärme zu nutzen, oder um es als Treibstoff im Transportsektor einzusetzen.

Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Sanktionen gegen Russland haben Europas Abhängigkeit von fossilen Energieträgern vor Augen geführt. Der «Methanisierungsprozess» könne dem entgegenwirken, so das PSI. Doch um die Vermarktung einer solchen Technologie vorantreiben zu können, brauche es auch das industrielle und wirtschaftliche Know-how. Schildhauer sagt:

«Investoren müssen gefunden, Kunden akquiriert und der Bau von Infrastruktur finanziert werden»

Mit dem Start-up Alphasynt setzt das PSI hier auf einen Partner, der die nötigen Erfahrungen mitbringt. Gemeinsam wollen sie nun den neuartigen Prozess auf den Markt bringen. Im Visier sind dabei nicht private Haushalte – dafür ist die Technologie zu komplex. Vielmehr sollen grössere Energieversorger, welche im Besitz von Gasnetzen oder Biogas- oder Abwasserreinigungsanlagen sind, von der Technologie profitieren.

«Durch die Vermarktung dieser neuen Technologie sollen fossile Gase sukzessive durch erneuerbares Methangas ersetzt werden», erklärt Andreas Aeschimann, CEO bei Alphasynt. «Der so gespeicherte Strom aus erneuerbaren Energiequellen soll zudem zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen, indem er auch ausserhalb der Saison genutzt werden kann.» (psi/pin)