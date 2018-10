Verkehrsministerin Doris Leuthard hat am Mittwoch in Bern die bundesrätliche Botschaft für den nächsten grossen Bahnausbauschritt AS 2035 vorgestellt, um das weiter steigende Verkehrsaufkommen aufzufangen. Dafür will der Bundesrat 11,9 Milliarden Franken einsetzen (0,4 Milliarden mehr als in der Vernehmlassungsvorlage).