Vier ungeklärte Verdachtsfälle: Wie sich der Kanton Aargau auf Corona-Infizierte vorbereitet

Im Kanton Aargau gibt es weiterhin keinen Corona-Virus-Fall. Allerdings gibt es auch hier Personen, bei denen abgeklärt werden muss, ob sie sich angesteckt haben. Am Montag gab es laut Kantonsärztin Yvonne Hummel 17 Verdachtsfälle im Aargau. Davon waren fünf noch nicht geklärt. Inzwischen ist bei vier davon klar: Die betroffenen Personen haben sich nicht mit dem Virus angesteckt, die Laboranalysen waren negativ. Allerdings sind im Aargau seit Montag drei neue Verdachtsfälle dazugekommen, womit es insgesamt 20 Verdachtsfälle gibt. Von diesen 20 Fällen waren am Dienstagnachmittag vier noch ungeklärt. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Tagen weitere Verdachtsfälle dazukommen. Im Aargau werden die Personen grundsätzlich an den beiden Kantonsspitälern in Aarau und Baden abgeklärt und betreut. Bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus wird ein Abstrich aus dem Nasen-­Rachen-Raum genommen. Die Probe wird nach Genf ins Nationale Referenzzentrum geschickt. Innert eines Tages ist klar, ob sich die Person mit dem Virus infiziert hat. Das Corona-Virus war gestern Abend auch Thema in der Sendung «Talk Täglich» auf Tele M1. Zu Gast waren Dieter Wicki, Leiter Bevölkerungsschutz beim Kanton Aargau; Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Aarau (KSA), und Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes. Sie alle stellten klar, dass es im Moment keinen Grund gebe, in Panik zu verfallen. Die Ärzte seien vorbereitet, sagte Jürg Lareida.

«Wir mussten annehmen, dass es irgendwann auch Fälle in der Schweiz geben wird.» Die Ärzte würden nun das tun, was sie immer tun: «Wir schauen, dass sich die Krankheit nicht weiterverbreitet und dass wir die Patienten gut behandeln.» Christoph Fux sagte, dass es am KSA im Moment sehr viele Anfragen zum Thema gebe. Zunächst gehe es darum, das Risiko abzuklären. Verdachtsfälle würden isoliert – im Spital oder zu Hause – und getestet. Bis jetzt hätten sie in allen Fällen nach etwa zwei Tagen Entwarnung geben und die Isolation aufheben können.

Kanton wäre in der Lage, Dörfer unter Quarantäne zu stellen Dieter Wicki sagte, es handle sich zwar aktuell um eine «spezielle Situation, aber keine Notlage oder Pandemie». Der Kanton Aargau habe früh angefangen, die Lage zu verfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es wichtig, die Bevölkerung zu informieren. Aus Sicht des Bevölkerungsschutzes gehe es nun darum, ob sich eine Pandemie entwickle. Erst dann müssten möglicherweise weitere Massnahmen in Betracht gezogen werden. Da der Aargau ein Grenzkanton sei, könne es sein, dass Grenzen geschlossen werden müssten. Wichtig sei aber immer, dass man besonnen und verhältnismässig reagiere, so Wicki. Der kantonale Katastrophenschutz wäre theoretisch auch in der Lage, Dörfer unter Quarantäne zu stellen, wenn zum Beispiel nur eine Gemeinde betroffen wäre. Auch Veranstaltungen, wie ein Match des FC Aarau, könnten abgesagt werden. Die Behörden im Kanton Graubünden seien beispielsweise in der unangenehmen Situation, dass sie entscheiden müssen, ob der Engadiner Skimarathon stattfinden kann. Das sei aber lageabhängig und könne nicht auf die nächsten drei Monate vorausgesagt werden. «Im Moment haben wir noch zu wenig klare Informationen», sagte Wicki.