Vor gut vier Monaten, am 24. Januar, nominierte die SVP in Rothrist ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen. Naveen Hofstetter wohnt in Rothrist und präsidiert dort seit Ende Februar auch die Ortspartei. Er wäre damals wohl gern für einen Sitz in Bundesbern nominiert worden und hätte mit den SVP-Kandidaten mit der Schweizerkreuz-Kappe für das Gruppenfoto posiert. Auf die Liste schafften es 16 andere Vertreter der Volkspartei – doch nun tut sich für Hofstetter unverhofft eine neue Chance auf. Mit dem Verzicht von Grossrat Martin Keller wird ein Platz auf der Liste frei. Bereits letzte Woche hat der 24-jährige Sandro Wächter, IT-Unternehmer und Gemeinderat aus Schinznach, seine Ambitionen darauf angemeldet. Die SVP des Bezirks Brugg, aus dem bisher keine Kandidatur kam, hat Wächter schon bei der Findungskommission gemeldet.

Noch ein Zofinger Kandidat? Ganz so weit ist Naveen Hofstetter noch nicht. Aber: Seine Ortspartei Rothrist hat ihn an der letzten Versammlung zuhanden der SVP Bezirk Zofingen nominiert. Christian Glur, Bezirkspräsident und selber Nationalratskandidat, bestätigt dies auf Anfrage. «Wir haben alle Ortsparteien gebeten, uns mögliche Kandidaten zu melden, Rothrist hat dies mit Naveen Hofstetter getan.» Ob der Politiker, der am rechten Rand der SVP steht, von der Bezirkspartei auch als Kandidat vorgeschlagen wird, steht damit aber noch nicht fest. «Darüber entscheidet der Bezirksvorstand mit allen Mandatsträgern und Ortsparteipräsidenten», sagt Glur. Er persönlich sei der Meinung, dass der Bezirk Zofingen mit vier Kandidaturen schon sehr gut vertreten sei auf der SVP-Liste. «Ich werde bei der Entscheidung des Parteivorstands aber in den Ausstand treten, weil ich ja selber kandidiere», hält Glur fest. Hofstetter machte schon mehrfach mit umstrittenen Aussagen und Aktionen auf sich aufmerksam. Der dunkelhäutige SVP-Vertreter wurde in Indien geboren und als Baby von einem Schweizer Paar adoptiert. Vor zwei Jahren wetterte er an einem Anlass seiner Partei gegen erleichterte Einbürgerungen. «In naher Zukunft werden es all die schwarzen Köpfe sein, die uns derzeit aus dem afrikanischen Kontinent bewandern, die dann auf der Einbürgerungsrampe stehen.» In einem Video, das er auf Facebook postete, sagte Hofstetter weiter: «Wenn wir so weiterfahren, sehe ich schwarz für unser Land.» Dass er bei der Rede provoziere, indem er auf seine eigene Hautfarbe anspielt, liess Hofstetter nicht gelten: «Ich habe lediglich etwas Selbstironie gezeigt, darf man das denn nicht mehr?» Hallwilersee-Kapitän tritt an Auch andernorts im Kanton machen sich SVP-Vertreter ernsthaft Gedanken, sich für den freien Sitz zu bewerben. Einer davon ist Ueli Haller, der laut mehreren Quellen ebenfalls auf die SVP-Liste möchte. Als diese Zeitung ihn am Handy erreicht, steht er gerade am Steuer eines Hallwilerseeschiffs. «Ja, ich habe meine Bewerbung bei der Bezirkspartei eingereicht», sagt Haller, der 2011 die SVP Meisterschwanden wieder aktivierte und Gemeindeammann seines Wohnorts ist. Vor acht Jahren, als die Ortspartei wiederbelebt wurde, war Martin Keller als Gast bei einer Podiumsdiskussion dabei.