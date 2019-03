Ich stehe zum bilateralen Weg und somit auch zum notwendigen konzeptionellen Rahmen. Die Schweiz ist ein kleiner Staat inmitten von Europa, und daher ist eine geregelte Zusammenarbeit immens wichtig. Mit dem Rahmenabkommen soll die Teilhabe der Schweiz am EU-Binnenmarkt vereinbart werden. Der Vorschlag ist das Ergebnis von zähen Verhandlungen, es ist nicht das Resultat einer ‹Vogel friss oder stirb›-Haltung seitens der EU. Das Resultat ist nicht so schlecht, wie es von einigen verschrien wird. Es braucht noch gewisse Klärungen/Präzisierungen, z.B. bezüglich den Unionsbürgerrichtlinien, den paritätischen Kontrollen oder den staatlichen Beihilfen. Demokratie und Souveränität bleiben bestehen. Wir bestimmen, ob wir den Rahmen wollen und ob wir Veränderungen übernehmen. Es liegt in der Natur der Sache, dass man ein Stückchen Freiheit aufgibt, wenn man einen Vertrag eingeht, das ist bei allen Verträgen in unserem Leben so. Einen Vertrag eingehen hat seinen Preis, einen Vertrag nicht eingehen ebenso. Der Preis für die Schweiz ist höher, wenn wir nicht auf das Rahmenabkommen eingehen.