«Vielleicht waren wir zu anständig für die Politik»: Bernhard Guhl hängt jetzt CVP-Plakate auf

Er war Gründungsmitglied, Nationalrat und prominentester Kopf der BDP Aargau, verkörperte und prägte die gelb- schwarze Partei jahrelang. Nun steht Bernhard Guhl neben einer Ladestation für Elektroautos, die zufälligerweise in den BDP-Farben lackiert ist. Heute ist Guhl bei Siemens in der Elektrobus- Sparte tätig – der Job macht ihm Freude, doch er sagt auch: «Mein Interesse an der Politik wird immer bleiben.»

Seit Samstag dürfen die Parteien im Aargau ihre Plakate für die Wahlen am 18. Oktober aufhängen. Auch Sie wurden 2019 nicht mehr in den Nationalrat gewählt, diesen Herbst tritt die BDP im Aargau nicht an – fehlt Ihnen der Wahlkampf?

Bernhard Guhl: Ich habe zwar kein politisches Amt inne, aber ich unterstütze meine Kolleginnen und Kollegen aktiv im Wahlkampf. Statt meine eigenen Plakate oder jene der BDP hänge ich nun eben Plakate für die Liste CVP – die Mitte auf. Das ist die gemeinsame Liste unserer beiden Parteien, ich stehe nicht mehr zuvorderst, aber ich helfe selbstverständlich auch mit beim Plakatieren.

Trotzdem: Es ist nicht dasselbe, eine gemeinsame Liste zu unterstützen, als selber um einen Sitz zu kämpfen. Vermissen Sie die Politik, die Podien, die Diskussionen?

Ich bin ja nicht aussen vor oder komplett weg vom Fenster, nur weil ich selber nicht kandidiere. Ich interessiere mich immer noch sehr für Politik, das wird sich nie ändern. Aber ich kann das politische Geschehen jetzt gelassener und mit mehr Abstand anschauen als früher. Auch meine Polit-Mailbox ist heute nicht mehr so voll wie früher – die Mailflut vermisse ich überhaupt nicht.