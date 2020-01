«Viele Menschen fallen in ein Loch»: Bei der Dargebotenen Hand klingelt das Telefon in Silvesternacht besonders häufig

Auch in den Räumen der Dargebotenen Hand Aargau/Solothurn-Ost herrscht über die Feier- und Neujahrestage eine feierliche Stimmung. Doch die ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind in diesen Tagen besonders gefordert: Das Telefon klingt besonders oft. Viele Menschen suchen das Gespräch unter der Telefonnummer 143, bei dem sie anonym bleiben. Dazu kommt, dass andere Anlaufstellen an diesen Tagen geschlossen sind.

«An Weihnachten werden oftmals Erwartungen an den Partner, die Partnerin oder die Familie nicht erfüllt», erklärt Christina Hegi Kunz, Geschäftsleiterin der Dargebotenen Hand Aargau/Solothurn-Ost. «Enttäuschung und das Gefühl des Unverstandenseins holen Betroffene ein. Viele Menschen fallen während den Weihnachtsfeier­tagen in ein Loch.»

Das Gefühl der Einsamkeit überkommt aber nicht nur allein lebende Menschen, wie die Mitarbeitenden von der Dargebotenen Hand aus Erfahrung wissen. Wenn sich Menschen in Gemeinschaft oder in einer Partnerschaft unverstanden und allein fühlen, würde das noch schwerer wiegen.

Dazu kommt: Vor dem neuen Jahr fragen sich Menschen, wo sie stehen und machen eine persönliche Standortbestimmung. «Wenn sie feststellen, dass ihre Lebenssituation nicht ihren Wünschen oder Vorstellungen entspricht, sind sie von sich selbst enttäuscht. Das führt nicht selten in eine Lebenskrise», sagt Hegi.

So schildert die Dargebotene Hand in einer Medienmitteilung die Silvesternacht der Mitarbeiterin Mona (Name geändert):

Mona beginnt ihren Dienst am Silvesterabend und deckt die letzte Telefonschicht bis zum frühen Neujahrsmorgen ab. Das Licht im Zimmer ist gedimmt, eine Kerze brennt neben dem Telefon. Mit welchen Anliegen gelangen Menschen an die Dargebotene Hand Aargau/Solothurn-Ost an diesen Tagen? Mona sagt: