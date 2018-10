Es sei ein grosser Tag für sie und ihr Departement, sagte Regierungsrätin Franziska Roth anlässlich der Medienkonferenz zum Anhörungsstart des totalrevidierten Spitalgesetzes. Viele Leute hätten intensiv an der Vorlage gearbeitet. Das neue Gesetz soll in erster Linie die bedarfsgerechte und qualitativ hochstehende Spitalversorgung sicherstellen. Ausserdem sind Massnahmen gegen das Kostenwachstum vorgesehen. Wer allerdings hohe Millionenbeträge erwartet, wird enttäuscht. «Das Spitalgesetz wurde nicht in erster Linie revidiert, um zu sparen», stellte Roth klar.

Unnötige Operationen verhindern

Ein Kanton habe aber grundsätzlich nur wenig Spielraum, wenn er im Gesundheitswesen sparen will. «Die höchste Einsparung erzielt man mit der Erweiterung der Strategie ‹ambulant vor stationär›», sagt Hürlimann. Im Spitalgesetz soll deshalb eine Grundlage geschaffen werden, dass gewisse Eingriffe primär ambulant zu erbringen sind – wie dies bereits seit Anfang Jahr der Fall ist. Die Regierung plant, die Liste mit den Eingriffen zu erweitern. So könnte man ab dem Jahr 2020 über fünf Millionen Franken sparen und die Einsparungen würden voraussichtlich jährlich um eine Million Franken steigen (siehe Box rechts).

Indem unnötige Operationen verhindert werden, will der Kanton zusätzlich Geld sparen. Liegen zwei gleich zweckmässige Behandlungsmethoden vor, müsse der günstigere Vorrang haben. Um das umzusetzen, will die Regierung wieder Eingriffe definieren, für die erhöhte Anforderungen gelten, man beispielsweise zwingend eine Zweitmeinung einholen muss, bevor operiert wird. Wie viel Geld so gespart wird, kann noch nicht beziffert werden.

Mehr Geld für Psychiatrie

In erster Linie habe sich die Totalrevision des Spitalgesetzes aber aufgedrängt, weil das aktuelle Gesetz überholt ist, gewisse Dinge nicht geregelt sind oder es den rasanten Entwicklungen im Gesundheitsbereich nicht gerecht wird, sagte Regierungsrätin Roth. So schafft das neue Gesetz etwa eine Grundlage zur Finanzierung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen. Der Kanton soll Leistungen unterstützen können, sofern diese einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung dienen und aus Gründen der Versorgungs- und Patientensicherheit notwendig sind.

Die Regierung will zudem die sektorisierte psychiatrische Versorgung stärken. Der Kanton kann ambulante Leistungen, beispielsweise psychiatrische Tageskliniken, finanziell unterstützen, wenn die Leistung sinnvoll ist, stationäre Behandlungen verhindert werden können und die Kosten nachweislich nicht durch die Krankenkassen gedeckt sind.

Weiter will der Aargau eine Pilotnorm einführen, die es ermöglicht, neue Versorgungsmodell zu erproben.

Spitallandschaft bleibt gleich

In Zukunft sollen sich Spitäler nicht mehr alle vier Jahre um einen Leistungsauftrag bewerben müssen, sondern erhalten diesen auf unbestimmte Dauer. Das sorge für Planungssicherheit bei den Spitälern, sagte Hürlimann. An der heutigen Spitallandschaft wird sich kaum etwas verändern. An den beiden Kantonsspitälern in Aarau und Baden sollen weiterhin die komplexen, spezialisierten Eingriffe durchgeführt werden. Die heutigen Regionalspitäler sollen bis ins Jahr 2030 zu Gesundheitszentren werden. Sie stellen die stationäre Grundversorgung in den Regionen sicher und kümmern sich schwergewichtig um ambulante Leistungen.

Der Regierungsrat hat auch diskutiert, wie er seine Spitäler organisieren will. Die Möglichkeit einer Privatisierung ist im Gesetz nicht vorgesehen. «Der Regierungsrat findet es richtig, dass die Kantonsspitäler mehrheitlich im Besitz des Kantons bleiben», sagte Roth. Es bestehe aber nach wie vor die Möglichkeit, dass 30 Prozent des Aktienkapitals verkauft werden können. Anders als bisher braucht es dafür aber nicht mehr die Zustimmung des Grossen Rats. Weiter kann der Kanton die Gründung, Auslösung, Spaltung oder Fusionierung und den Erwerb oder die Veräusserung von Gesellschaften beschliessen. Anders als bisher sieht das neue Gesetz keine formale Einschränkungen für die Besetzung des Verwaltungsrats mehr vor. Es wäre also denkbar, dass die beiden Kantonspitäler und die Psychiatrischen Dienste Aargau den gleichen Verwaltungsrat hätten.

Die Spitalsteuer in der Höhe von 15 Prozent fällt weg. Stattdessen soll im Steuergesetz festgeschrieben werden, dass der Maximalansatz für den ordentlichen Kantonssteuerfuss statt 100 neu 115 Prozent betragen kann.