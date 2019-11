Vetternwirtschaft, Vertuschung und Intransparenz: Jetzt wehrt sich der Präsident des Aargauer Kuratoriums

Sie haben den Brief der Musikerinnen und Musiker angesprochen. Der Unmut bei Musikern gegenüber Stephan Diethelm war seit vielen Jahren gross und ist immer grösser geworden. Das zeigt dieser Brief. Hatten Sie Kenntnisse von diesem Unmut?

«Wir alle lieben das Kuratorium. Eine super Sache. Wir identifizieren uns mit ihm», heisst es im Brief der Aargauer Musiker an den zurückgetretenen Kurator Stephan Diethelm. Das ist bei aller Kritik, die dort auch geäussert wurde, eine bemerkenswerte Aussage. Das wünsche ich dem Kuratorium auch für die Zukunft. Und ich wünsche ihm, dass die Arbeit der Kuratoren besser anerkannt wird. Denn es braucht fähige Leute im Gremium. Sodann: Unser Budget stagniert seit zehn Jahren. Ich wünsche dem Kuratorium eine deutliche Mittelerhöhung, damit es seine Arbeit im gewünschten Rahmen tätigen kann.

Ab 2000 baute er den Masterstudiengang Kulturmanagement auf und leitete das Studienzentrum Kulturmanagement der Universität Basel. Seit 2012 war er Präsident des Kuratoriums. Letzte Woche hat er seinen Rücktritt per Ende Jahr angekündigt (siehe Ausschreibung). Keller ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Er wohnt seit 1985 in Aarau. (sku)

Kuratoriumspräsident Rolf Keller ist 1949 in Schaffhausen geboren. Er studierte Anglistik, Germanistik und Pädagogik an der Universität Zürich, war Co-Präsident der Kulturstiftung Pro Argovia und Studienleiter im Stapferhaus Lenzburg. Anschliessend arbeitete er bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, zuerst als Abteilungsleiter Kulturvermittlung, dann als Stellvertretender Direktor.

Wenn Sie das Parlament fragen, dann verhalten wir uns nicht defensiv. In den letzten 50 Jahren haben sich die Kultur und die Wahrnehmung von Kultur verändert – von der bürgerlichen Hochkultur bis zur kulturellen Teilhabe als aktuelles Postulat. Und damit auch unsere Rolle. Kulturförderung heute kann man nicht vergleichen mit jener vor 50 Jahren. Die Spartengrenzen lösen sich auf. Unser Handlungsfeld ist heute viel unschärfer, das mag defensiv wirken. Doch das Kuratorium bewegt sich. Was wir eingeführt haben, kann man vielleicht nicht als revolutionär bezeichnen, aber sicher auch nicht als defensiv.

Das Kuratorium wird immer stärker marginalisiert. Kulturförderung wird an den Swisslos Fonds ausgelagert. Was unternehmen Sie dagegen?

Wenn das stimmt, dann auf der finanziellen Seite. Das Kulturleben ist gewachsen und damit die Ansprüche. Wir konnten mit diesen nicht Schritt halten und waren gezwungen, einige unserer Kulturperlen an den Swisslos Fonds auszugliedern. Wir versuchen immer wieder, aufzuzeigen, welch essenzielle Rolle Kunst und Kultur für die Menschen und den Zusammenhalt im vielgestaltigen Aargau spielen.

«Es riecht nach Vetterli-Wirtschaft», titelte die AZ. Als problematisch hat sich die Doppelrolle von Kuratoren als Empfänger und Geldgeber erwiesen. Wie begegnen Sie diesem Vorwurf?

Der Vorwurf der Vetternwirtschaft ist nicht haltbar. Doppelrollen sind unvermeidlich, denn wir brauchen den künstlerischen Sachverstand, um seriöse Qualitätsurteile zu fällen. Und dieser Sachverstand ist dort vorhanden, wo auch die potenziellen Empfänger sind. Wir haben interne Regelungen, die solche Interessenskonflikte vermeiden.

Die Ausstandsregel genügt unserer Ansicht nach nicht. Kuratoren sollten weder direkt noch indirekt Fördergeld für ihre Projekte erhalten dürfen. Es gibt genügend Beispiele von Kuratoren, die ganz strikt während ihrer Amtszeit nie Gesuche gestellt und nie Geld erhalten haben. Nur eine solche Regelung würde Klarheit schaffen und den Verdacht auf Vetternwirtschaft allemal verhindern. Wir glauben auch, dass es genügend kompetente Leute gibt.

Unsere Erfahrung ist eine andere. Wir haben Mühe, neue Mitglieder zu finden. Nicht zuletzt, weil die Arbeit im Kuratorium so zeitaufwendig ist und so bescheiden entschädigt wird. Aber ich betone nochmals: Kein Kuratoriumsmitglied profitiert heute finanziell von seiner Rolle.

Das sehen wir anders. Sie kennen die Beispiele. Neben Diethelm war es auch Kurator Markus Frey, der als Dirigent für einige Projekte Fördergelder erhalten hat. Und es gibt noch mehr.

Jemand, der künstlerisch tätig ist, wirkt gelegentlich an Projekten mit, die vom Kuratorium unterstützt werden.

Transparenz ist entscheidend, um dem Vorwurf der Vetternwirtschaft zu begegnen. Aber weder der Name Diethelm noch Frey taucht im Jahresbericht auf.

Wir können diese Transparenz durchaus herstellen. Es ist ja kein Geheimnis, dass Diethelm und Frey an den Projekten mitwirken. Aber im Jahresbericht erscheinen generell die Projektnamen – ausser natürlich bei persönlichen Beiträgen.

Jetzt sind wir bei der umstrittenen internen Richtlinie: «Bei Projekten, an denen Kuratoriumsmitglieder in organisatorischer oder künstlerischer Form beteiligt sind, dürfen KuratorInnen das Gesuch nicht selbst einreichen», heisst es in einem Plenums-Protokoll. Diethelm selbst hat in diesem Zusammenhang von Vertuschung gesprochen. Können Sie es nachvollziehen, dass man den Eindruck kriegt, dass die Regelung kaschiert statt Transparenz schafft?

Dieser Satz steht so nicht in den Richtlinien. Aber ich habe Verständnis dafür, dass man hier hellhörig wird und genauer hinschauen will. Wir schauen aber auch selber genau hin, weil uns diese Problematik bewusst ist. Und wir haben klar geregelt, dass ein Mitglied nicht persönlich profitieren darf. Übrigens sind diese Richtlinien inzwischen im Netz einsehbar.

Es geht doch darum, den latenten Verdacht auf Vetternwirtschaft in diesem Spannungsfeld mit klaren Regeln zu minimieren. Wieso denn nicht gleich im Kulturgesetz oder der Verordnung festhalten?

Da kann man grundsätzlich nichts dagegen haben. Der Grundsatz ist jedoch auf höherer Ebene, im Verwaltungsrechtspflegegesetz, geregelt und gilt natürlich auch für uns. Aber man muss auch die Relationen bewahren. Bei 761 Gesuchen letztes Jahr haben sich diese Fragen bei weniger als einem halben Dutzend gestellt. Jetzt hat man den Eindruck, dass das ganze Kuratorium Geld in den eigenen Sack scheffelt. Dieser Eindruck ist verfehlt.