Verzögerung Drei Einsprachen gegen Tempo 30 auf der Aarauer Bahnhofstrasse In einem Pilotprojekt soll die Bahnhofstrasse in Aarau umgestaltet und so für den Langsamverkehr attraktiver gemacht werden. Doch nun verzögert sich der Start.

Bahnhofstrasse in Aarau Heute Nach Umbau Der Mehrzweckstreifen existiert zwar schon lange, verwirrt aber immer wieder. nro

Der Kanton will auf der Aarauer Bahnhofstrasse versuchsweise Tempo 30 einführen, vom Naturama bis zum Kreisel beim Grossratsgebäude. Das Projekt mit dem Motto «Mitenand statt Gägenand» soll das Miteinander von Auto-, Velo- und Fussverkehr fördern und die Aufenthaltsqualität verbessern.

Doch die geplanten Massnahmen, darunter die Aufhebung der Fussgängerstreifen oder des Linksabbiegens von der Kasinostrasse in die Bahnhofstrasse, sind auch kontrovers. Gegen die für die Umsetzung nötige Signalisationsverfügung ist in letzter Minute noch eine dritte Einsprache eingegangen, wie der Kanton in einer Medienmitteilung schreibt. Bekannt geworden waren bisher nur zwei.

Durch die Einsprachen wird sich das Projekt verzögern: Statt im April soll der dafür nötige Umbau der Bahnhofstrasse «voraussichtlich ab Anfang Mai» starten, so der Kanton. Dieser wird sich gegen Änderungen am Projekt wehren: «Der innovative Lösungsansatz funktioniert nur, wenn alle Einzelmassnahmen zum Tragen kommen», heisst es in der Mitteilung. (dvi)